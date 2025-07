CURP Biométrico 2025: esta es la fecha límite para tramitar el nuevo documento

A unos meses de que la CURP Biométrica funcione como identificación oficial, en la opinión pública ha surgido una nueva duda, la cual está relacionada sobre si dicho documento reemplazará a la denominada Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE). Por ello a continuación te diremos todos los detalles al respecto.

Fue durante una conferencia matutina donde Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aclaró que la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) no sustituirá la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) ni implicará el uso de su padrón.

“La CURP biométrica no sustituirá a la credencial para votar expedida por el INE. Esta se seguirá utilizando en las jornadas electorales para identificar a los ciudadanos. La CURP será el documento nacional para trámites y servicios; de hecho, ya está cumpliendo esa función”, señaló la funcionaria mexicana Noticias Relacionadas CURP Biométrico 2025: esta es la fecha exacta en la que el documento estará disponible

CURP biométrica sustituirá a credencial del INE en bancos y trámites, aseguran

De igual forma la titular de SEGOB, Rosa Icela Rodríguez, dijo que dicho documento estará disponible a partir del 16 de octubre, sin embargo hasta el momento por ley no es obligatoria ni existe una fecha límite para tramitarlo, por lo que exhorta a la ciudadanía a no caer en pánico ni desinformación. No hay fecha límite para hacer el trámite ni es obligatorio.

De acuerdo con lo compartido por SEGOB y dependencias mexicanas, la Clave Única de Registro de Población incluirá la fotografía, las huellas dactilares y el escaneo del iris del titular conforme al decreto publicado el miércoles 16 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Cuáles son los documentos que necesitas para tramitar el nuevo CURP?

Los documentos que se te pedirán para recibirlo son:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (Renapo)

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Correo electrónico activo.

La implementación, explicó la titular de SEGOB, Rosa Icela Rodríguez, será de manera voluntaria y paulatina a fin de garantizar de que sea segura, confiable y accesible para todos los ciudadanos. Será a partir del 16 de octubre, fecha exacta, en la que las dependencias tendrán que comenzar a recibir. A continuación te decimos dónde puedes tramitar dicho documento. Estos módulos están distribuidos en:

Registros civiles de cada entidad federativa.

Oficinas del Renapo en las capitales estatales.

Instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), especialmente en la Ciudad de México, donde ya está habilitado un punto de atención en la calle de Londres, cerca del centro de la capital.