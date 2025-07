Joven graba a mujeres que ocupan lugar de discapacitados: "le dijo coja a mi mamá"

Un hombre decidió evidenciar mediante un video en redes sociales a madre e hija, que se estacionaron en un área especial para personas con discapacidad; sin embargo, una de las mujeres comenzó a gritar "no me estés grabado, no me estés grabando", mientras el joven se defendía diciendo "estoy en todo mi derecho de grabar, estás ocupando un lugar de discapacitadas, qué bárbaras, qué pena".

"Y le dijo coja a mi mamá", agregó el chico quien en redes sociales se denomina Richard García y se atrevió a grabar todo lo ocurrido en un estacionamiento de Plaza Cascada, ubicada en Ciudad de México.

El hombre quien decidió quejarse del comportamiento de las dos mujeres en redes sociales, acudió con su madre, quien utiliza un bastón, a desayunar, pero al notar que ocupaban un espacio restringido optó por denunciar.

Ambas mujeres se dirigían al gimnasio y al ver que eran captadas en video se tornaron agresivas, pero no todo quedó ahí sino que mandaron llamar al esposo de una de ellas.

"Te informó que estás violando unos artículos de la ley, nada más te digo, no te metas con la gente, por eso no te metas con la gente", le dijo al chico que continuó grabando.

Mandaron llamar a un hombre que amenazó al joven. Foto: Tiktok/Richardgarciagies

Joven narra que estuvo a punto de ir al juez cívico

Por su parte, el joven respondió "estoy grabando por mi seguridad y por la de mi mamá", mientras que su madre le responde también al señor que su esposa le dijo "coja".

El joven narró que la seguridad del lugar hizo lo que pudo para detener a la familia, pero al arribar la patrulla, le indicaron que hubo hostigamiento hacia ellas, por lo que se intentó poner unas esposas al joven; sin embargo, recibió el respaldo de algunos testigos.