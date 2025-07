Activista y ex candidata de Manzanillo es asesinada en su vehículo

Este miércoles fue asesinada la ex candidata a la presidencia municipal de Manzanillo, por el PRD, ex delegada de El Colomo y activista, Mirna Macías Gonzalez.

De acuerdo con reportes, el crimen ocurrió cuando transitaba a bordo de su vehículo, en la avenida López Mateos, de dicha delegación, donde fue alcanzada por sujetos que transitaban abordo de una motocicleta y le dispararon en almenos tres ocasiones para darse a la fuga, causando su fallecimiento en el lugar.

La Fiscalía General del Estado, informó que abrió una carpeta de investigación, con perspectiva de género, por dicho crimen y detalló que al lugar acudió personal ministerial y pericial para realizar las diligencias correspondientes conforme a los protocolos establecidos.

Además, dijo que se llevaron a cabo acciones de investigación de campo y gabinete, como recopilación y análisis de videos, recolección de testimonios e indicios en la escena del crimen que permitirán establecer y agotar diversas líneas de investigación.

La organización Somos México emitió un comunicado en el que condenó el hecho y exigió a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y al fiscal estatal, Bryant Alejandro García, la investigación, detención y castigo a los responsables del asesinato de la luchadora social.

Además exigió una urgente investigación y explicación de las causas que originaron el homicidio, así como el castigo a los culpables.