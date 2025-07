La hija de Blanca tiene hidrocefalia: estafadores se robaron sus fotos de Facebook para solicitar donaciones a su nombre

Una desesperada madre de familia que tiene a su hija menor de edad con hidrocefalia en el Hospital IMSS Bienestar de Tampico "Carlos Canseco" denuncia que, aprovechándose de su dolor, hay gente abusiva que está solicitando dinero para que se les deposite en cuentas bancarias que no son suyas.

Debido a esto, hizo una alerta a toda la población para que no se deje engañar. Se trata de la señora Blanca Karina González Amaro, quien tiene a su hija Zoé González en el Hospital "Carlos Canseco" de este puerto. Además de padecer hidrocefalia , la niña registró la infección por una bacteria, que ya está siendo tratada con antibióticos.

Es por esto que está solicitando la ayuda a la población en general, pero para evitar engaños solicita que se comuniquen con ella directamente al teléfono 836 104 6598, luego que ha tenido enormes gastos por permanecer prácticamente todo el día en el nosocomio desde principios del mes de junio cuidando a su pequeña.

Blanca dio a conocer el estatus de salud de su hija. FOTO: Carlos Juárez.

¿Cuáles son las cuentas para apoyar a Zoé González y a su mamá en Tamaulipas?

La mujer dijo que tiene un cuenta BBVA para recibir donaciones también es posible llamarle por teléfono para solicitar más información y, además, cuenta con otras dos números bancarios:

Cuenta BBVA

Nombre Blanca Karina González Amaro

Número 4152 3143 2255 5130

Cuenta SPIN

Nombre: Blanca Karina González Amaro

Número: 4217 4701 4399 6765

Cuenta Banorte

Nombre: Blanca Karina González Amaro



Número: 4915 6631 2326 5549

Explicó que su hija, de un año 8 meses de edad, actualmente está requiriendo el medicamento Meropenem que es un antibiótico para atacar la bacteria, pero además si le otorgan ayuda la pueden ver ahí mismo en el Hospital Carlos Canseco, lo que va a agradecer porque ha tenido enormes gastos desde que llegó al nosocomio.

Estas son las únicas cuentas de la señora Blanca.

Acusa lucro con la tragedia de su hija con hidrocefalia

"Están lucrando con la información de mi hija, sí, efectivamente, estamos aquí en el Hospital (Carlos Canseco), pero están poniendo (en redes sociales) números de cuentas que no son míos, diciendo que son de mu marido, yo no tengo marido, yo estoy aquí nada más con la niña, nosotros somos de Aldama, Tamaulipas, de un Ejido que se llama 'Nuevo Amanecer', y ya tenemos aquí desde que llegamos el 3 de junio, pero nos han dado de alta, regresamos, la operaron, se infectó la herida, así hemos estado aquí, y sí están usando la información", precisó.

"Me sacaron fotos de mi Facebook, están publicando en muchísimas páginas, y yo he tratado de comunicarme, pero es imposible hacer esto de diario, pidiendo que borren la publicación, que es falso, que la gente no deposite; cualquier ayuda que me quieran dar sólo a mi teléfono, y las cuentas que acabo de dar, las otras son falsas, estar aquí todo el día es un gasto enorme, la verdad", completó.