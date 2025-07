Caso Ana Amelí: Revelan últimos mensajes que mandó a sus padres antes de desaparecer en el Ajusco

En entrevista durante el programa "Noticias de la Tarde con Lupita Juárez" para Heraldo Televisión, habló Vanesa Gámez sobre la movilización de búsqueda que se está llevando a cabo para encontrar a su hija, Ana Amelí, de 20 años de edad y estudiante de la UNAM, quien desapareció desde el 12 de julio, cuando se dirigía a escalar el Pico del Águila en el Ajusco.

Al respecto, la madre Vanesa Gámez señaló que las autoridades les han manifestado que las probabilidades de hallar a Amelí arriba de la montaña van disminuyendo, "es lo que tenemos ahorita, aunque siguen las actividades de búsqueda (...) las autoridades nos informan que están siguiendo la parte de la línea de investigación en el supuesto que no estuviera en la montaña, pues ellos están siguiendo esas líneas de cómo pudo haber bajado", contó.

En ese sentido, destacó que estudiantes de la UNAM están organizando una marcha por Ana Amelí, "y vamos a estar presentes porque esto no puede seguir sucediendo", dijo Gámez.

Vanesa Gámez resaltó en entrevista que lo último que supo sobre su hija Ana Amelí es que se había quedado de ver con un grupo de amigos para ir a escalar el Pico del Águila en el Ajusco. Sin embargo, según los últimos mensajes que recibieron, los amigos de Amelí no llegaron al lugar acordado.

Los mensajes que tiene su papa dicen 'oye, pues mis amigos ya no llegaron, pero me voy a ir de todas maneras'. Y pues se va y mantiene informado a su papá de que va rumbo al Ajusco y pues no se le hizo tan raro porque ella ya había visitado el lugar un par de veces. Sabemos que nunca dejan subir solo a nadie y pues en ese sentido ella envió una última comunicación estando arriba, en donde a su papá le manda una foto diciendo mira, aquí estoy. Y un par de mensajes", explicó Gámez.