Sicarios secuestran a Irma, maestra jubilada que trabajaba como taxista en Veracruz

Autoridades del estado de Veracruz buscan a Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada que fue privada de la libertad el pasado viernes 18 de julio en el municipio de Álamo Temapache. De acuerdo con medios locales, la mujer, de 62 años, actualmente trabajaba como taxista para complementar su ingreso tras haber dejado la docencia. Sin embargo, habría sido privada de su libertad por grupos criminales, tras no pagar una cuota que se le solicitaba.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, una de las zonas más transitadas de la localidad, frente al mercado municipal y cerca del sitio de taxis de la ruta Ejido Estero del Ídolo. Testigos aseguran que un grupo armado la interceptó y la obligó a subir a una camioneta. Pese a que varias personas se percataron de lo sucedido, no pudieron hacer nada para evitar el plagio de la docente jubilada.

Desde el momento de su desaparición, las autoridades estatales activaron los protocolos de búsqueda. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió una ficha oficial con los datos de la mujer. En la ficha se lee que Irma es mexicana, nacida el 27 de diciembre de 1962, de estatura baja, piel morena clara, cabello corto con textura mixta y una mancha debajo del ojo izquierdo. También se destacó que requiere atención médica especializada, lo que aumenta la urgencia por localizarla.

Filtran video de la maestra Irma secuestrada

Solicitamos su colaboración para localizar a la C. Irma Hernández Cruz, cualquier información, contactar al número y/o correo que aparecen al margen de este boletín.#Álamo #Veracruz pic.twitter.com/ZcIlNbfzyI — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) July 22, 2025

El caso cobró mayor notoriedad cuando, horas después del secuestro, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra a una mujer arrodillada en una zona boscosa. En la grabación, rodeada de hombres armados con el rostro cubierto, la mujer se identifica como Irma Hernández Cruz y menciona que conduce el taxi número 554. El mensaje que transmite parece dirigido a otros taxistas, a quienes les pide no involucrarse con “los charros” y pagar sus cuotas al grupo criminal que, según dice, domina la zona. El video termina de forma abrupta, sin mostrar qué ocurre después.

Vecinos del área donde ocurrió el secuestro relataron que la calle estaba llena de personas cuando se llevaron a la mujer, pero nadie intervino por temor. Señalan que los responsables portaban armas largas y actuaron con total impunidad. Algunas personas se refugiaron en los comercios cercanos; otras corrieron en dirección contraria. Nadie pudo detener la camioneta ni seguirla.

Piden la pronta localización de la maestra

La maestra fue privada de su libertad por grupos criminales. Foto: X @chikistrakiz

Irma Hernández presuntamente trabajó como maestra en una primaria de la zona escolar 041. No obstante, tras jubilarse, optó por manejar un taxi, oficio que ya realizaba su familia. Según versiones locales, siempre fue reservada, dedicada a su trabajo y sin antecedentes de problemas personales o amenazas. Luego de su secuestro, el activista Bryan LeBarón fue una de las voces que se pronunciaron públicamente. En sus publicaciones, señaló que esto no se trata de una disputa entre criminales, sino de un ataque directo a personas trabajadoras. “Ella no es un sicario. Es una maestra jubilada que conduce un taxi para sobrevivir. Nadie merece arrodillarse frente a un arma por hacer su trabajo”, escribió.

Hasta ahora, el gobierno de Veracruz no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso. Tampoco se han confirmado detenciones ni se ha informado si se han recibido demandas de rescate. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones, aunque el hermetismo ha sido una constante. Colectivos locales de búsqueda han pedido que se aceleren las acciones para encontrar a Irma y han organizado jornadas informativas en plazas públicas para visibilizar el caso.