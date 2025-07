¿Quiénes son los mexicanos trasladados al Alligator Alcatraz en Florida, Estados Unidos?

Carlos Martín González, de 26 años de edad y su hermano, Alejandro se encuentran detenidos por las autoridades migratorias en Florida, luego de que cometieran delitos menores y fueran trasladados a la controversial prisión de Alligator Alcatraz, situada en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, a tan solo unos 7 kilómetros de distancia de la frontera con México.

Ambos reavivaron el debate internacional sobre la posible violación de los derechos civiles de los migrantes en Estados Unidos, luego de que Juan Sabines, cónsul de Orlando, revelara que ambos paisanos fueron trasladados al centro de reclusión tras una infracción de tránsito, cuando circulaban en la ciudad de Orlando.

Sobre el caso de dos connacionales, hermanos, detenidos en el centro de detención migratorio Everglades, en Florida, la @SRE_mx comunica que @ConsulMexOrl y @ConsulMexMia están al tanto sobre sus casos y están brindando la asistencia y protección consular.



Relaciones Exteriores informó que la abogada Andrea Reyes, que forma parte del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas, apoyará el caso de los dos mexicanos, lo anterior mientras los consulados se mantienen en comunicación con los familiares para darles a conocer los avances de su detención.

¿Quiénes son los mexicanos detenidos en Florida?

Carlosy Alejandro, fueron detenidos el pasado 7 de julio, cuando un control de tránsito se percató que el vehículo no tenía registro válido, lo que ameritaba una infracción menor, según el reglamento de tránsito de Orlando.

No obstante, los oficiales efectuaron una detención migratoria, lo que derivó en su traslado al Alligator Alcatraz, cuya instalación tiene la capacidad de albergar 3 mil detenidos, con cerca de 5 mil camas, de acuerdo con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).



Juan Sabines declaró que Carlos Martínez, estaba de vacaciones en Florida con una visa de turista vigente, tras la muerte de su madre. Por su lado, su hermano está actualmente casado con una mujer estadounidense, lo que le habría permitido tramitar su naturalización como ciudadano estadounidense, esto en base a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Don Martín González, el padre de ambos jóvenes, se reunió con el cónsul ante la falta de avances de las autoridades estadounidenses para tramitar una repatriación. Así mismo, reveló que la abogada Andrea Reyes, advirtió sobre posibles violaciones a los derechos de ambos jóvenes, pues la prisión donde se encuentran no pertenece al gobierno federal, sino al estado de Florida.

Temen que ambos hermanos permanezcan en la prisión de Alligator Alcatraz

"El problema es que mientras no le asignen un número de caso migratorio, nadie puede intervenir legalmente en su defensa. No hay litigio porque no hay número de caso. La abogada ha enviado cartas, pero no hay respuesta", expresó su defensa legal.

Activistas y legisladores demócratas han lanzado duras críticas contra las condiciones que sostienen las instalaciones de Alligator Alcatraz, lo anterior tras las acusaciones por parte de familiares y detenidos, quienes advierten sobre las plagas de insectos, comida escasa y hacinamiento en las jaulas de los reclusos.

