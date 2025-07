Ovidio Guzmán no está libre tras acuerdo con Estados Unidos: SSPC

Ovidio Guzmán López sigue bajo custodia de autoridades de Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En la conferencia de prensa matutina, indicó que el narcotraficante fue detenido en un operativo encabezado por el ejército mexicano, en donde fallecieron 10 militares de fuerzas especiales.

“Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión, pero como se mencionó fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo un tratado de extradición”, enfatizó.

—Es decir ¿Ovidio sigue en una prisión pero de menor seguridad o por qué se habló de un traslado? Se le cuestionó.

—No tenemos conocimiento si es de menor seguridad, lo que sí tenemos confirmado hasta el día de ayer, es que está bajo custodia, que está en prisión y que continua detenido, afirmó.

Ovidio Guzmán

El secretario de Seguridad explicó que Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos por la comisión de varios delitos, y tiene órdenes de aprehensión pendientes en México.

“Eso no quiere decir que aquí no tenga delitos pendientes, Ovidio también tiene orden de aprehensión aquí en México. Los objetivos que mencionamos ayer en Sinaloa, que tienen orden de aprehensión también con fines de extradición, también tienen órdenes de aprehensión por delitos aquí en México”, afirmó.

“Repito no está libre, está detenido, el acuerdo nunca se habla de ninguna liberación de Ovidio, él está detenido. Si bien ha tomado un criterio de oportunidad en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quiere decir que esté libre o que hay indicios de que vaya a salir libre pronto, al momento no lo tenemos”, remarcó.

El Mini Lic también sigue en prisión

También se le cuestionó si Dámaso López Serrano, alias “el mini lic”, alcanzó un segundo acuerdo con autoridades de Estados Unidos para declararse culpable.

“Autoridades mexicanas detuvieron a su papá, a Dámaso, después de la detención hecha por autoridades mexicanas, este sujeto, su hijo se entrega en Estados Unidos, hace un acuerdo, delinque allá, trafica fentanilo, lo vuelven a detener, está detenido, es lo que sabemos, que continúa detenido. De algún nuevo acuerdo o algo no se tiene conocimiento, se tiene conocimiento que está detenido y que está en prisión”, detalló.