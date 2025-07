Identifican alrededor de 300 cadáveres bajo el resguardo del Semefo de Zacatecas

Cerca de 300 cadáveres bajo el resguardo del Servicio Médico Forense de Zacatecas (Semefo) que permanecieron en el anonimato han regresado con sus familias gracias a un programa implementado por la Fiscalía del Estado para revertir el rezago en la acumulación de cuerpos.

Además de dos panteones forenses y tres cámaras frías, el Semefo cuenta con un área de almacenamiento especial para las víctimas encontradas en reducción ósea. En este lugar se localizan los cadáveres más antiguos que aún esperan nombre, así lo informó Rubí Sánchez, directora general de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Hasta el año pasado y después de una crisis forense, el fiscal de la entidad decidió que regresarles el nombre y entregar los cuerpos a sus familiares sería una prioridad, recalcó el fiscal del Estado, Cristian Camacho.

Los beneficiados de este programa valoran el esfuerzo de las autoridades para atender casos que estaban olvidados; el escenario de madres buscadoras solicitando observar los cadáveres para identificarlos cambió al de agentes visitando a los familiares de las víctimas para informarles de manera directa sobre la identificación de sus parientes, incluso en casos donde no existen denuncias por la desaparición.

Las autoridades informaron que el 65 por ciento de los cuerpos identificados son originarios de 25 entidades del país, a sus familias se les avisa a través de convenios con las fiscalías locales; en todos los casos se brindan apoyos para la entrega de los cuerpos.

“Como no tenía dinero la verdad yo fui el que se escondió y pues no, si tardaron como 20 días en hallarme, y ya cuando me hallaron pues ya me facilitaron todo el apoyo moral, económico”, agregó.