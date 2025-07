El fiscal general dará detalles sobre el caso EPN, señala Sheinbaum

Antes los señalamientos desde Israel contra el exmandatario Enrique Peña Nieto, sobre negocios con el sistema de espionaje Pegasus, la presidenta Claudia Sheinbaum cedió la estafeta al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para dar una explicación.

En semanas pasadas, Gertz Manero informó que a raíz de esta publicación, que apunta al priista, se inició una carpeta de investigación.

"Corresponde a la Fiscalía y corresponde al Fiscal solicitar toda la información que se requiera, corresponde a la Fiscalía", sostuvo en la Mañanera de este 22 de julio.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum negó que el Gobierno federal tenga nexos con dichos empresarios que acusaron a Peña Nieto.

“Menos con el Gobierno, con la Secretaría de Seguridad”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum negó que el Gobierno federal tenga nexos con dichos empresarios. Foto- Cuartoscuro

No le corresponde a la presidenta definir la culpabilidad de Adán: Sheinbaum

La culpabilidad o no del senador Adán Augusto López no le corresponde definirla a la presidenta, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo. Tras los señalamientos al legislador por los señalamientos contra su ex Secretario de Seguridad en Tabasco, Hernandez Bermúdez, quien es vinculado al grupo delictivo La Barredora, la mandataria reiteró que es la Fiscalía local o federal el órgano que defina responsabilidades.

“Tienen que seguir las investigaciones, no le corresponde a la Presidente de la República definir quién es culpable o no, la Fiscalía del Estado, tiene que hacer las investigaciones y en todo caso, de las investigaciones tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad.

“Todo tiene que tener pruebas, así es el sistema nacional acusatorio en nuestro país, tiene que haber una evidencia para poder acusar a una persona, cualquier que ésta sea”, aseguró en Palacio Nacional.

En la Mañanera de este 22 de julio, la titular del Ejecutivo federal aseguró que no se va a cubrir a nadie.

“La carpeta de investigación está abierta, se sigue la investigación y nosotros no vamos a cubrir a nadie, todo mundo tiene derecho a decir su versión, nosotros, a partir del 1 de octubre, ¿qué realizamos?, el apoyo al Gobierno del Estado, la Fiscalía del Estado.

“Ya se está en búsqueda de esta persona con ficha roja de la Interpol, sigue la investigación, la investigación no se cierra”, afirmó.

En días pasados, Adán Augusto López se puso a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidad.

Sin embargo, las instituciones del Gabinete de Seguridad informaron en días pasados la situación de Hernán Bermúdez, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, y está vinculado como fundador de un grupo criminal en la entidad.

Se inició una carpeta de investigación y cuenta con una notificación roja emitida por Interpol, además ya se realiza su búsqueda a nivel internacional, en coordinación con agencias de seguridad.

Los delitos que le imputan a Bermúdez son asociación delictuosa, extorsión y secuestro.