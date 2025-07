Claudia Sheinbaum define revisión inicial del T-MEC para el próximo septiembre

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo manifestó que la revisión por ley del tratado comercial T-MEC iniciará en septiembre, luego de que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, señaló que sería una renegociación.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que esta semana nuevamente visitará Washington una delegación de funcionarios mexicanos, aunque aún está definiéndose si la encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o subsecretarios.

“Formalmente es una revisión que inicia en septiembre, así está escrito. Recuerden que el tratado es ley, no es solamente un acuerdo, es ley, claro que los países en su relación pueden definir algunas características. Entonces, esta semana va otra vez un equipo para allá a Washington y vamos a seguir informando”, afirmó.

La titular del Ejecutivo Federal retomó las declaraciones del secretario Howard Lutnick que destacó la importancia del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Hay que reconocer que quien declaró esto, el secretario de Comercio, Howard Ludnick, dijo que era muy importante que se mantuviera, eso es importante, no solamente si se renegocia, se revisa o en qué parte se renegocia o revisa, sino que era muy importante. Dijo el 75 por ciento del comercio que tenemos con México y Canadá está dentro del T-MEC y es muy importante que se mantenga”, dijo.

Empresas estadounidenses son beneficiadas por el T-MEC

La presidenta Sheinbaum Pardo resaltó que empresas de capital estadounidense se han visto beneficiadas con el tratado comercial.

“Sí, pues a ver, la mayoría de las empresas que exportan de México a Estados Unidos son empresas de capital estadounidense. Muchas de ellas están en México desde mucho antes del primer tratado comercial, principalmente las automotrices, aunque no sólo. Ford tiene 80 años o más en México y General Motors tiene también muchísimos años, mucho antes del tratado comercial. Y son de capital estadounidense y son, al exportar, quienes se benefician, digamos que obtienen más ganancias que lo que se les queda a los trabajadores de aquí”, añadió.



FOTO: Presidencia

Destacó que México hoy es muy competitivo en términos de la mano de obra por su capacitación.

“El presidente de Ford o el CEO de Ford con el que hablé hace algún tiempo me dijo que la fábrica de mayor productividad que tiene en todo el mundo está en México, que no se compara con ninguna otra empresa en ningún lugar del mundo. Entonces, la productividad de los trabajadores mexicanos es enorme, porque somos un pueblo trabajador. Siempre lo hemos dicho, el tratado nos beneficia. Hoy el presidente Trump tiene una política distinta, de mayor proteccionismo, pero de todas maneras, incluso en ese marco, el tratado es fundamental, porque no todo se puede ir a fabricar a Estados Unidos”, agregó.

—¿Va otra vez a Washington el secretario de Economía o quién va como parte de…?, se le planteó.

—Todavía no definimos, están en comunicación permanente y sea los subsecretarios o el secretario, ya lo estaremos informando, acotó.

