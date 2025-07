Arturo Ávila asegura que llegará "hasta donde tope" para investigar participación de Jorge Romero en cártel inmobiliario

El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, afirmó que llegará “tope hasta donde tope”, para que se castigue a Jorge Romero, actual dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), como presunto líder del llamado Cartel inmobiliario en Benito Juárez.

Tras señalar estar muy contento luego de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, respaldó la creación de la Comisión Especial que investigue a dicho Cártel, señaló que ha recibido amenazas por parte de panistas quienes le han exigido que no continúe con su cometido de investigar o continuarán con la “Guerra Sucia”.

“También quiero dejar claro que, por más que me manden emisarios del Partido Acción Nacional para tratar de amenazarme o tratar de incidir que yo no siga adelante con esta comisión o de lo contrario continuarán con su guerra sucia en contra mía, pues no me voy a echar p´atrás ¿Eh? Mientras más amenazas reciba, mientras más mensajes me quieran mandar con diputadas y con diputados de que no siga adelante con el tema del Cártel inmobiliario, más me motivan para seguir adelante, se los digo con toda claridad, tope hasta donde tope”, indicó.