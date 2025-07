No vamos a proteger a nadie ni respondemos a linchamientos mediáticos, dice Claudia Sheinbaum

En medio del escándalo por la fuga del ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ligado a la organización criminal “La Barredora”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que en su gobierno no se protege a nadie ni se responde ante linchamientos mediáticos

“No vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales”, afirmó.

En la conferencia de prensa matutina, recordó que normalmente los lunes, sobre todo cuando hay periodo ordinario en el Congreso, se reúne con los coordinadores parlamentarios, Ricardo Monreal, y Adán Augusto López, para revisar las leyes aprobadas y lo que falta en el tema legislativo. “Por ejemplo este lunes no”, indicó. Detalló que “vinieron el lunes y después ya no”

—¿Y hablado usted con Adán Augusto sobre este tema de Hernán Bermúdez?, se le preguntó.

—Yo creo que lo importante que es lo siguiente. Y además para que se vea la diferencia, en este caso esta persona que fue secretario de seguridad pública del Estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía general de la república muy distinto a otros casos donde por ejemplo García Luna fue en Estados Unidos Aquí en de inmediato cuando hubo conocimiento de vínculos se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión, eso es lo primero y hay una diferencia”, acotó.

Crédito: Cuartoscuro

La Fiscalía es autónoma

La titular del Ejecutivo Federal enfatizó que si la Fiscalía General de la República tiene investigación contra un militante de Morena o no alguna evidencia que continúe ya que no hay proyección y la fiscalía es autónoma.

“Ahora así como no debe cubrirse absolutamente a nadie si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar La autoridad de la fiscalía y los tribunales de Justicia, entonces esa va a ser nuestra posición siempre”, recalcó.

“Entonces en este caso el mismo ya lo dijo si lo llama la autoridad Pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento. Entonces, pues eso creo que está ahí es lo que se conoce y si sigue la investigación que sigue la investigación, si hay algo contra el o contra cualquier otra persona, eso no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales”, manifestó.

Sheinbaum manda mensaje a Morena: no se puede alejar del pueblo

Tras el Consejo Nacional de Morena, la Presidenta Sheinbaum le envió un mensaje al partido: no se puede alejar del pueblo.

“El movimiento está muy fuerte, va más allá de Morena, que no es sólo un partido político que representa lo que está viviendo el país, tiene mucha fuerza el movimiento de transformación, como partido político Morena no se puede alejar del pueblo y de los sentimientos del pueblo”, aseguró desde Palacio Nacional.

La mandataria optó por no opinar de los nuevos lineamientos aprobados por el partido. “Le toca a Morena, es un asunto del partido, es un asunto de Morena (...) me parece bien que Morena está mejorando cada vez, pero son decisiones que toma el Comité Ejecutivo, el Consejo Nacional de Morena”, sostuvo.