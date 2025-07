Incomunicado, así se encuentra Carlos Martín González, mexicano detenido en EU pese a tener visa y quien fue enviado al Alcatraz de los Caimanes

Imagina que tienes tus papeles en regla; que visitas Estados Unidos para tener un viaje tranquilo y sin complicaciones, sobre todo porque sabes que el tema migratorio está complicado en el territorio gobernado por Donald Trump, cuyas políticas en este sentido se han endurecido, pese a las críticas que hay en su contra. Viajas con visa de turista vigente y todo bien hasta que tu viaje se convierte en una pesadilla por una falta menor de tránsito.

Esto fue lo que sucedió con Carlos Martín González, un joven de 26 años que a pesar de tener visa vigente y legal, fue enviado desde el pasado 7 de julio a Alcatraz de los Caimanes, el lugar en donde Trump construyó hace unas semanas una nueva prisión exclusiva para personas detenidas durante sus redadas migratorias.

Desde ese día, Carlos Martín González se encuentra detenido, bajo algo llamado "retención migratoria", sin tener contacto con el exterior y sin asesoría legal.

Crédito: Especial

¿Qué pasó con este mexicano enviado a Alcatraz de los Caimanes?

Carlos fue detenido por la Patrulla de Carreteras el pasado 7 de julio, en Florida. Lo que comenzó como un operativo en una autopista, se convirtió en una pesadilla para este mexicano que viajó a Estados Unidos con visa vigente. Medios locales indican que al joven se le detuvo porque el vehículo que manejaba no tenía un registro válido, sin embargo, todo cambió cuando se dieron cuenta que una infracción menor se convirtió en algo mucho mayor.

Luego de haberlo detenido, las autoridades correspondientes emitieron una retención migratoria, conocida como "immigration hold"; ésta es una solicitud hecha por el Servicio de inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para que una persona detenida por las autoridades de ese país, como una cárcel, prisión o centros como Alcatraz de los Caimanes, no sea detenida por hasta 48 horas adicionales, mientras el ICE evalúa si puede asumir la custodia de esa persona, para posibles procedimientos de deportación.

En relatos que sus familiares han dado a medios en Estados Unidos, describen que Carlos Martín González se encuentra incomunicado, que no puede recibir visitas ni de familiares, ni de abogados y que tampoco se ha podido contactar de manera directa a las autoridades consulares de México.

"Mientras no le asignen un número de caso migratorio, nadie puede intervenir legalmente en su defensa", indicaron las personas que se encuentran más cercanas al caso de este mexicano. "No hay litigio porque no hay número de caso. La abogada ha enviado cartas, pero no hay respuesta".

Crédito: AFP

En Alcatraz, nadie puede comunicarse con nadie

Al menos esto fue lo que informó Donald Trump una vez que realizó las visitas correspondientes para supervisar que Alcatraz de los Caimanes en realidad fuera una fortaleza de la que no pudiera escapar ninguna de las personas que llegaran a ese lugar, luego de los operativos migratorios, entre ellos las redadas polémicas por las que se han realizado manifestaciones en su contra hace unas semanas.

Incluso el propio Trump ironizó sobre la manera en la que podían escapar los migrantes recluidos en esa prisión, al decir que correrían por sus vidas para no ser alcanzados por los caimanes que rodean este centro de detención. Ante ello, la comunicación con el mexicano es más compleja, pues no se permite contacto alguno con el exterior, sin embargo, Carlos sólo ha podido establecer llamadas muy cortas (cerca de 5 minutos) sin privacidad ni garantía de confidencialidad.

La familia de Carlos espera desde México a que se le asigne un número de caso para que le permitan ejercer su derecho a la defensa y entonces sí pueda verlo incluso su padre, quien ya viajó a Estados Unidos para acompañarlo, aunque todavía no ha podido tener ningún tipo de contacto con su hijo.