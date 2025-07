Cuatro meses sin justicia: viuda de árbitro fallecido exige castigo al agresor en Torreón

La viuda y familiares del portero fallecido en una cancha de fútbol rápido acusan indiferencia del sistema judicial, temor a la impunidad y denuncian que las autoridades han sido más comprensivas con el agresor que con las víctimas. Han pasado cuatro meses desde que Emanuel Ayala perdió la vida a causa de una agresión en una cancha de fútbol rápido en Torreón. El 21 de marzo, el joven árbitro recibió un golpe que lo dejó en coma; falleció cinco días después. Desde entonces, su esposa, Lidia Meza, sus hijos pequeños y toda su familia han transitado un calvario legal marcado por la frustración, la lentitud burocrática y el miedo a que el presunto responsable, Néstor “N.”, termine enfrentando el proceso judicial en libertad.

El caso se ha convertido en un símbolo doloroso de cómo el sistema judicial puede inclinarse más hacia la protección de los derechos del imputado que hacia el dolor de las víctimas, acusó su viuda: “No estamos pidiendo venganza, solo justicia”, dice Lidia Meza. La audiencia programada para este 21 de julio —fecha que coincide con el cuarto mes del fallecimiento de Emanuel— podría determinar si el juez federal le concede a Néstor “N.” una medida cautelar más laxa: dejar de firmar diariamente y hacerlo solo una vez por semana. “Eso sería una burla”, afirma Meza. “¿Quién me garantiza que no volverá a huir como lo hizo después del golpe, cuando se fue de la ciudad durante tres días?”.

La situación pasó en un momento sin importancia Foto: Archivo

La petición de cambiar la medida cautelar no es nueva. Según la familia, ya ha sido rechazada en dos ocasiones por un juez de distrito, pero ahora Néstor busca ampararse en instancias federales. Acumula al menos cuatro amparos desde que fue señalado como responsable de la agresión. Mientras tanto, la familia Ayala se desmorona emocionalmente.

“Mi hijo de cinco años ya presenta síntomas de colitis por estrés”, cuenta Meza. “Estuvo hospitalizado hace unas semanas. ¿Cómo se le explica a un niño que su papá no volverá por una pelea sin sentido en una cancha de fútbol?”. Su suegra también ha desarrollado problemas de salud relacionados con el duelo. Ella es quien se ha hecho cargo de los niños, mientras Lidia intenta seguir trabajando y luchando por justicia.

Acusan fallas de sistema

El dolor también lo acompaña la impotencia. “El sistema nos ha fallado”, acusa Meza. “¿Por qué se le conceden tantos beneficios a quien cometió un homicidio? ¿Por qué él tiene el derecho de vivir tranquilo mientras nosotros no tenemos paz desde hace cuatro meses?”.

Familia sigue sin apoyo de las autoridades. Foto: Freepik

El entorno judicial no ha sido el único obstáculo. La viuda también ha enfrentado trabas administrativas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde aún no logra obtener la pensión de viudez, a pesar de cumplir con los requisitos. Por si fuera poco, el caso ha puesto en evidencia la falta de protocolos y supervisión en los espacios deportivos. La familia asegura que ninguna de las canchas de fútbol rápido en la región cumple con las medidas de seguridad mínimas, a pesar de que tras la muerte de Emanuel se prometieron cambios. “La violencia sigue ocurriendo en las canchas. No ha habido sanciones ejemplares ni acciones preventivas. Las autoridades solo reaccionan ante la tragedia, pero no previenen nada”, reprocha Meza.

Agresor es un supuesto enfermero

La agresión ocurrió en un partido aparentemente sin relevancia, pero marcado por tensiones que escalaron rápidamente. Según relata Meza, todo se originó por una acusación falsa: “La esposa del agresor le dijo que mi esposo le había faltado al respeto. Todo lo que hizo Emanuel fue comprarle unas galletas a una niña. A partir de esa mentira, comenzó la discusión, luego el golpe que lo dejó inconsciente”.

Más allá de la agresión, a la familia le indigna la actitud posterior del agresor. “Néstor estudió enfermería. Si de verdad sabía de primeros auxilios, ¿por qué no ayudó a Emanuel cuando quedó tirado? Huyó. No mostró ni el mínimo gesto de humanidad”.

Hoy, Lidia Meza y su familia no piden dinero ni favores. Solo exigen justicia. “El dinero se acaba. La vida de mi esposo no tiene precio. Lo único que pedimos es que el sistema deje de proteger al responsable y que por fin veamos que hay consecuencias reales. Porque si no, ¿qué mensaje se le manda a la sociedad? ¿Qué se puede matar a alguien y seguir la vida como si nada?”.

Mientras los tribunales deciden si otorgan o no otra concesión al imputado, la familia de Emanuel Ayala sigue esperando que la ley haga lo que debe hacer: garantizar justicia. No por venganza, sino por dignidad.