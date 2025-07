Camioneta de valores atropella a una usuaria de bicicleta eléctrica en Calzada de la Viga

Una mujer de aproximadamente 40 años de edad fue impactada por una camioneta de traslado de valores en Calzada de la Viga, unos metros después del cruce de esta vialidad con Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Asturias. La víctima viajaba en una bici eléctrica.

El operador de la unidad 624 de la empresa Tecnoval fue detenido en el lugar, mientras que la mujer fue atendida por un paramédico que llegó en una motocicleta del Equipo de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Para poder llevar a cabo el aseguramiento de la zona e impedir que el conductor se fuera del lugar. De acuerdo con el protocolo aplicable a este tipo de casos. La situación puede terminar en las siguientes conclusiones:

El pago del seguro por parte del conductor de la unidad, a fin de que se le brinde atención médica a la víctima, así como la reparación de su unidad en caso de necesitarlo o que la agraviada solicite la intervención del Juzgado Cívico, el cual buscará la conciliación o directamente multe al conductor y además lo haga pagar los daños.

La mujer está siendo analizada por los equipos de emergencia. FOTO: Gerardo Galicia.

El camión golpeó a la mujer mientras circulaba en Calzada de la Viga

De acuerdo con los primeros reportes de los hechos, la mujer se dirigía en la unidad eléctrica con dirección a Eje 3 cuando fue golpeada en el hombro derecho por la unidad de valores.

Debido a que la lesión no fue considerable, no fue necesario que la trasladaran a un hospital; sin embargo, al momento en el que se escribe esta nota, no se ha indicado si se presentarán cargos en contra del conductor.

Si bien el gobierno de la Ciudad de México busca regular la circulación de los vehículos eléctricos, estos ya cuentan con la libertad de pasar sobre la vialidad en la que iba la mujer.

Las autoridades cerraron uno de los carriles para continuar con la diligencias correspondientes. FOTO:

Los mototiclistas son los usuarios con mayores percances

De enero a marzo de 2025 se registraron ocho mil 659 hechos de tránsito en toda la capital. Si bien los usuarios de micromovilidad y ciclistas están en un grado de vulnerabilidad importante por el tipo de vehículo que usan, así como la falta de espacios para que circulen, los resultados indican que las mayores víctimas de la violencia vial están en los peatones y los motociclistas. A continuación los datos más recientes ofrecidos por la Secretaría de Movilidad: