Baja participación de manifestantes contra la gentrificación tras anuncio de las 14 medidas de Clara Brugada: Cravioto

César Cravioto Romero, secretario de gobierno de la CDMX, informó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio la instrucción de realizar un censo en la alcaldía Magdalena Contreras para apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias que se registraron este sábado 19, con 23 millones de metros cúbicos de agua, los cuales podrían llenar 18 veces el Estadio Azteca.

En entrevista para el programa “Horizonte H con Héctor Jiménez Landín”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, César Cravioto detalló que en las zonas afectadas permanece personal de Participación Ciudadana, Protección Civil, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría del Bienestar, y de Consejería Jurídica para atender todas las demandas de la gente.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Clara Brugada, fueron 87 inmuebles los que sufrieron daños por las lluvias en Magdalena Contreras, de estos 59 presentan pérdida parcial de muebles, 16 registran pérdida total de enseres domésticos y 12 tienen afectaciones estructurales.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las colonias con mayores daños son: Lomas Quebradas, Lomas de San Bernabé, La Malinche y San Jerónimo Lídice.

Sobre la segunda marcha contra la gentrificación que se realizó la tarde del pasado domingo 20 de julio en la Ciudad de México, César Cravioto aseguró que fue menor la participación de los manifestantes en comparación con la ocurrida dos semanas antes. “Hace 15 días superó las mil personas y en esta marcha hubo entre 500 y 600 personas”, informó el secretario de gobierno de la CDMX.

César Cravioto consideró que las medidas implementadas por Clara Brugada para eliminar la gentrificación desincentivo una mayor participación al ver que hubo una respuesta del Gobierno capitalino por lo que la mayoría prefirió entrarle a la discusión de los 14 puntos para mejorarlos con propuestas a este planteamiento hecho por la jefa de Gobierno.

Cuidamos mucho la marcha para que no hubiera afectación a terceros como la hubo hace quince días. Por ahí rompieron un cristal de una estación del Metrobús, pero en general no hubo esos destrozos que hubo hace 15 días. Y remataron en la UNAM, pero ahí si hicieron destrozos”, indicó César Cravioto.

Explicó que, en Ciudad Universitaria, la Policía capitalina no pudo detener el vandalismo realizado por los manifestantes contra las instalaciones de la máxima Casa de Estudios, ya que es una zona autónoma .

No fue porque no quisiéramos o por negligencia, fue porque no podemos romper la autonomía de la UNAM”, explicó.