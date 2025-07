Atiende Nayarit denuncias contra funcionarios por acoso o alquilarse como choferes en su horario laboral

La Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza encabezada por Gladys Flores informó que avanzan en investigaciones por denuncias de tema de acoso sexual y laboral al interior de las diferentes dependencias del gobierno del estado de Nayarit.

Gran parte de las acusaciones que recibe esta instancia son de este tipo, hay algunas que ya se han resuelto y los involucrados han perdido su empleo.

"Este tipo de denuncias viene siendo al menos el 50 por ciento del total que se recibe. La gente ya denuncia hay difusión presentan las pruebas. Nosotros a nivel nacional somos uno de los estados que se pronuncian con faltas severas en temas de acoso cuando escolar de maestros o funcionarios públicos, incluso hay dos personas que ya perdieron su trabajo por estas situaciones" dijo la funcionaria estatal.

La secretaria explicó las acciones que se toman en contra de los que incumplen con sus labores. FOTO: Adonaí Durán.

Denuncian a funcionarios que no trabajan sus horas completas en Nayarit

Dijo que estos casos ya escalaron otras instancias por parte de la defensa y en unos días estarán al pendiente de la resolución en este tipo de acontecimientos. También en temas centros de salud, las actas administrativas que son levantadas piden que el médico que no asistió devuelva el dinero ese día no laborado, pero buscan ir más allá porque hay una afectación a la salud de los pacientes que no fue revisada el día que correspondía.

"Se levantan las actas y hacer los que regresen el dinero del día pagado es inmediato y es un trámite interno y no lleva expediente".

Por otra parte, han podido identificar trabajadores que no cumplen con su horario laboral e incluso en ese mismo lapso de tiempo están inscritos a plataformas de servicio público privado, derivado de denuncias es fácil identificar en las plataformas su inscripción, también han perdido su fuente de empleo.

Si se comprueba que se cometió algún tipo de acoso en contra de las trabajadoras, es posible que se separe al funcionario de su labor. FOTO: Archivo.

Hay empleados salen de su trabajo para hacer servicios de transporte de app

"Hay casos de los que hemos llegado a despedir es de los servicios de taxi de aplicación, se les hace muy fácil estar en la oficina se dan de alta en la aplicación les hablan y hacen un servicio de transporte privado y ahora es muy fácil identificar por los mecanismos que secretaría para la Honestidad de Buena Gobernanza, nada más pedimos la lista de los nombres y también se han podido dar de baja por esta razón".

La funcionaría concluyó diciendo que las acciones que realizan son en pro de una dinámica favorable a la ciudadanía esperando que el funcionariado actúe de la mejor manera.