Alcalde responde que no habrá impunidad en Morena tras respaldo de Consejo Nacional a Adán Augusto López

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró este lunes que no habrá impunidad en Morena en el caso de que se encuentre la comisión de un delito, ello, como respuesta al respaldo que los congresistas de Morena mostraron al senador Adán Augusto López en Consejo Nacional, luego de que su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez, fuese vinculado al crimen organizado.

En entrevista radiofónica en el espacio Maca Diario, dijo que el movimiento que encabeza y que al grito de “no estás solo” a favor de Adán Augusto López, en Consejo Nacional, no hay espacio para complicidades y que es responsabilidad de las autoridades judiciales seguir con el curso de las investigaciones relativas a la exadministración del ahora senador cuando fue gobernador de Tabasco.

“Yo lo que considero es que es algo muy claro, en nuestro movimiento no hay espacios para las complicidades, punto, cualquier persona, no importa que sea militante o no, no importa de quién se trata, si hay indicios de la comisión de un delito, de actos de corrupción tiene que haber pruebas y la autoridad tiene que abrir una carpeta de investigación, y esa carpeta de investigación tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, si la autoridad judicial es la que le toca imponer sanciones”, dijo la dirigente.