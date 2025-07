Paolo Sánchez grabó un último video antes de morir en el volcán Iztaccíhuatl: "Me voy a congelar"

Un adolescente de 14 años de edad llamado Paolo Sánchez Carrasco fue localizado sin vida el pasado sábado sábado 19 de julio a casi 5 mil metros de altura del volcán Iztaccíhuatl, luego de que intentara subirlo sin ayuda de brigadistas o equipo especializado, según revelaron las autoridades y confirmaron sus familiares.

El menor tenía un boletín de búsqueda por su ausencia, desde el pasado viernes 17 de julio, la última vez que lo vieron con vida en la colonia Romero de Terreros de la alcaldía Coyoacán en Ciudad de México, de acuerdo con la ficha de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El caso ha abierto un debate sobre las causas en que desapareció y cómo llegó solo a esa zona para escalar el volcán, ya que hay brigadas y alpinistas alrededor con regularidad y él era un menor de edad. Sus allegados y en fotos que compartieron ante su desaparición se observa que era asiduo a este tipo de experiencias, buscaba acampar y llegar a las montañas.

Sin embargo en esta ocasión, la temperatura, la complejidad de escalar esta montaña entre otras cosas jugaron en su contra, ya que murió congelado a más de 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar.

El cuerpo del joven fue encontrado por un equipo de brigadistas denominado Socorro Alpino quienes narraron la búsqueda y confirmaron la muerte del joven ayudando a bajar sus restos por la vereda. En sus redes sociales oficiales indicaron que una pareja de alpinistas los alertaron por la presencia de un menor de edad que llevaba pocas cosas y su vida peligraba.

Con la descripción y coincidencia por los datos expuestos en la alerta de la Fiscalía emprendieron la búsqueda por Paolo, mientras se revelaba un video que el menor había grabado que a manera de despedida manifiesta los riesgos que estaba viviendo.

En ese clip que expuso en su cuenta de Facebook dice:

"Uno: Resulta y resalta que aquí la noche se pasa en menos 2 grados y pues qué tiene de culero, pues que no mames me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag y ando muy lejos del refugio y el siguiente refugio que está, está allá pero para el otro lado de la montaña", señaló.