¡No caigas!: Así es la estafa con gomitas gratis, te pueden robar 80 mil pesos en 60 segundos

En distintos puntos de la Ciudad de México y otras zonas urbanas del país, personas han comenzado a reportar un nuevo tipo de estafa callejera que se presenta de forma sutil e inofensiva. Se trata de un nuevo modus operandi en el que los criminales simulan estar dando a conocer nuevos productos de marcas famosas, pero en realidad pretenden quitarle dinero a las personas. En los reportes más recientes las víctimas señalan que los estafadores ahora se acercan con el pretexto de ofrecer gomitas gratis con supuestos sabores nuevos, esto como parte de una dinámica presuntamente respaldada por las marcas.

Los estafadores se colocan a las afueras de plazas comerciales, o en calles y avenidas transitadas, aparentando representar a marcas conocidas. Usan camisetas con logotipos impresos, colocan mesas con envoltorios llamativos y reparten gomitas gratis. El gancho inicial es acercarse a las personas para darles a conocer el producto e invitarlos a participar en un supuesto reto, del cual pueden ganar premios en efectivo u objetos con alto costo, como computadores y celulares.

Una vez que alguien decide participar, comienza la estafa. Pues el supuesto reto se presenta como un juego simple, pero está diseñado para que el participante pierda. Cuando esto ocurre, los estafadores ofrecen una “segunda oportunidad”, pero esta vez a cambio de un pago. Lo que empieza con 100 o 300 pesos, rápidamente se convierte en una cadena de intentos frustrados y pagos consecutivos. En gancho está en que los criminales hacen creer a las víctimas que están a punto de ganar e insisten una y otra vez para que las personas sigan gastando su dinero sin obtener nada a cambio.

En redes sociales, muchas víctimas han decidido contar sus experiencias. Una de ellas, identificada como Sandy, relató que en su caso ella fue abordada sobre Insurgentes Sur. Dijo que dos personas le ofrecieron las gomitas y la invitaron a participar en la dinámica para ganarse premios en efectivo, o aparatos electrodomésticos. Añadió que las reglas del juego le parecieron muy confusas, pero aceptó participar. En su caso, ella terminó perdiendo 300 pesos, ya que, varias veces trató ganarse los premios. Sin embargo, al notar que, pese a sus intentos, no conseguía nada, decidió abandonar el lugar y exponerlo en redes.

"Me acaban de estafar, di 300 pesos a lo tonto. Están por la colonia Del Valle, sobre Insurgentes (...) te lo hacen ver como que es muy fácil jugar", contó Sandy en uno de sus videos más recientes. Alegó que en cuestión de segundos perdió su dinero por las reglas confusas del premio: "yo ya me había ganado 50 pesos, pero decidí seguir (...) después gaste 300 pesos para seguir participando en los juegos. Si ven un carrito con estas gomitas no acepten, es estafa", sentenció.