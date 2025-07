A esta hora hará más calor en Monterrey este lunes 21 de julio de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un día nublado a medio nublado para el municipio de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con el Pronóstico del Tiempo por Municipios, se prevé una temperatura mínima de 21 grados centígrados y una máxima de 35 grados, que se alcanzará alrededor de las 16:00 horas.

Según las previsiones meteorológicas, en algunas zonas de Nuevo León, así como de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y los 40 grados centígrados.

Por su parte, las regiones noreste de Baja California y noroeste de Sonora enfrentarán calor extremo con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados.

Recomendaciones para protegerte de las altas temperaturas

Ante las altas temperaturas en la ciudad de Monterrey, el gobierno estatal ha emitido recomendaciones a la población para proteger su salud. Algunas de estas recomendaciones son:

Hidratarse constantemente.

constantemente. Comer alimentos frescos, como frutas y verduras.

Usar protector solar con factor de protección UV 50.

con factor de protección UV 50. Permanecer en lugares frescos .

. Vestir ropa ligera y usar gorra o sombrero

y usar gorra o sombrero Evitar exponerse al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas .

y las . Evitar el trabajo físico intenso y prolongado.

intenso y prolongado. Disminuir el uso de la estufa o del horno .

o del . Evitar dejar encendido el vehículo estacionado por tiempo prolongado.

estacionado por tiempo prolongado. Evita dejar personas y mascotas dentro de vehículos.

Así puedes identificar un golpe de calor

Un golpe de calor es el aumento de la temperatura del cuerpo ocasionado por una exposición prolongada bajo los rayos del sol o por realizar actividades físicas en ambientes calurosos o en espacios con poca ventilación. Bajo estas condiciones, el cuerpo pierde agua y sales que esenciales para que funcione correctamente.

Estos son los síntomas del golpe de calor:

Sed intensa y sequedad en la boca.

Temperatura mayor a 39º C (medida en la axila).

Sudoración excesiva.

Sensación de calor sofocante.

Piel seca.

Agotamiento, cansancio o debilidad.

Mareos o desmayo.

Vértigo.

Calambres musculares.

Agitación.

Dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos.

Dolores de cabeza (sensación de latido u opresión).

Estado de confusión, desorientación, delirio o incluso coma o convulsiones.

Si tú o alguna de las personas con las que te encuentras presentan estos síntomas, es importante ofrecerle agua fresca o agua con una cucharadita de sal, llevarla a un lugar fresco y ventilado, no administrar medicamentos antifebriles y no no friccionar la piel con alcohol: