“El primer derecho a la vida es el derecho a un lugar donde habitar”, Frente por la Vivienda Joven ante gentrificación

En una entrevista exclusiva para El Heraldo de México, integrantes del Frente por la Vivienda Joven hablaron sin reservas sobre el origen, la lucha y las metas de este movimiento social que ha tomado fuerza en la Ciudad de México como una de las voces más firmes contra la gentrificación. Lejos de los discursos institucionales, este colectivo denuncia los efectos de un modelo económico que convierte el derecho a habitar en una mercancía, y propone una organización radical desde abajo, por y para las juventudes trabajadoras.

La conversación, realizada en el marco de una de sus actividades culturales, dejó claro que su movimiento no se limita a las redes sociales ni responde a partidos políticos. Se declaran anticapitalistas, con una agenda política y económica que apunta a transformar la manera en la que se gestiona la vida urbana en la capital mexicana. “El primer derecho a la vida es el derecho a un lugar donde habitar”, afirman con contundencia.

Si bien han enfrentado señalamientos por su postura radical, su vocera asegura que no buscan adherirse a plataformas electorales ni ocupar cargos públicos, sino impulsar una política verdaderamente popular.

“No vamos a negociar con intereses burgueses ni supranacionales. Nuestro objetivo no es sentarnos en sus mesas, sino construir nuevas”.

Un movimiento social con visión política y organización popular

El Frente por la Vivienda Joven no nació de un día para otro. Es resultado de años de organización colectiva entre estudiantes, trabajadores, exmilitantes de agrupaciones de izquierda, y defensores de derechos urbanos. La gentrificación fue el punto de arranque, pero no el único tema en su agenda. “Nos organizamos con base en la defensa del derecho a la vida. Y ese derecho comienza por tener un lugar digno donde vivir”, explican.

Aunque han sido etiquetados como un movimiento político, aclaran que su estructura se mantiene al margen de los partidos. “Somos un movimiento social con fines políticos y económicos. Despreciamos las expresiones de la política burguesa. No nos interesa formar parte de partidos ni respaldar a diputados”, subrayan. Así mismo, el movimiento ha rechazado negociaciones con actores partidistas y han dejado clara su postura cuando estos se han acercado. “Ya nos ofrecieron espacios. Les dijimos que no. Si nos van a abrir la puerta, que sea para cambiar políticas, no para adherirnos a sus plataformas”.

Uno de los objetivos inmediatos del frente es la organización del primer Congreso Regional por la Vivienda, que se celebrará el próximo 9 de agosto en la UNAM. Será un espacio autónomo, donde, aseguran, no permitirán la intromisión de autoridades.

“Queremos una mesa de negociación directa que privilegie la vida y el derecho a ser humanos. El pliego petitorio exige, entre otras cosas, la congelación de las rentas en rangos dignos y accesibles”.

Acoso, violencia e intimidación por luchar contra la gentrificación

Pese a la creciente visibilidad del movimiento, sus integrantes han sufrido intimidación y acoso. Durante una manifestación pacífica integrantes del frente intentaron entregar una solicitud de diálogo a autoridades. Horas más tarde, tres de ellos fueron detenidos y trasladados sin motivo.

“Nos tomaron fotos, nos pidieron datos personales y luego, sin explicación, nos dejaron ir. Fue un acto de intimidación”, relataron.

De igual forma, el movimiento declaró que a través de redes sociales también han recibido amenazas y mensajes de odio, esto por parte de personas que usan la situación que se vive en Cuba y el estereotipo negativo que tiene el socialismo como una razón para atacar el movimiento. “Nos dicen que nos vayamos a Cuba. Si nos pagan el viaje, felices. Pero más allá de eso, sabemos que el pueblo organizado no va a permitir que nos pase nada”. Aun así, insisten en que su lucha no se va a detener.

“No tenemos miedo. Si mañana no despertamos, que el pueblo siga luchando por lo que creemos”.

¿No más propiedad privada? ¿Adiós al Mundial 2026? Esto busca REALMENTE la lucha contra la gentrificación

El Frente, de manera concreta, también declaró sobre su postura ante los señalamientos que acusan al movimiento de querer eliminar la propiedad privada, siendo esta una de las críticas constantes en torno al movimiento antigentrificado: “Estamos en contra de la propiedad como mercancía, no de la propiedad de uso. Queremos que todos tengan una casa. Lo que rechazamos es que la vivienda se trate como negocio”.

El frente ya tiene presencia en el norte y bajío del país, aunque prefieren no revelar más por seguridad. Planean ampliar su alcance como organización nacional y articularse con comunidades afectadas por la gentrificación en estados como Sonora y Baja California Sur, donde aseguran que hay playas privatizadas por extranjeros. “Ya nos conquistaron una vez. No va a volver a pasar”, afirman.

También el movimiento se tomó el tema de declarar sobre situaciones virales relacionadas con la protesta contra la gentrificación, como lo es el "ataque" en contra de figuras y personajes que han sido tachados como "gentrificadores" por las redes sociales, puntualmente Luisito Comunica.

“No vamos a perder tiempo hablando de Luisito Comunica. Él vive de eso, busca polémica. Nuestro objetivo es incidir en las políticas públicas. Si algún día cambia su visión y decide pensar colectivamente, será bienvenido, pero con acciones, no discursos”

En cuanto al próximo Mundial de Fútbol, el frente no busca su cancelación, aunque reconoce los riesgos que implica un evento de tal magnitud. “No está en nuestra agenda que se cancele el Mundial. Si se lleva bien, puede tener beneficios. Pero si viene acompañado de desplazamientos, desalojos y aumento de rentas, estaremos ahí para denunciarlo”.

El mensaje del Frente por la Vivienda Joven: organizarse y resistir

El Frente por la Vivienda Joven hace un llamado claro a la ciudadanía: “Organícense. No importa si es con nosotros o por su cuenta. La clave es crear redes de resistencia”. Su propuesta incluye el cooperativismo como alternativa económica viable, además de la autogestión como base para construir una ciudad más justa.

“A quienes se sienten desplazados, a quienes ya no les alcanza para la renta, les decimos: no están solos. Esta es la realidad de millones. La miseria no es natural, es un diseño del sistema. Y como todo lo que la humanidad ha creado, también podemos deshacerlo”, concluyen.

El movimiento, más allá de las marchas y los discursos, busca posicionarse como una plataforma de transformación estructural. “Otro mundo es posible”, afirman, y luchan cada día para demostrarlo.