“Acapulco está mucho mejor que antes del Otis”, afirma Sheinbaum

“Hoy Acapulco está mucho mejor que antes del Otis”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su novena visita al puerto este domingo.

Al encabezar la asamblea del programa nacional “Salud Casa por Casa” en el Hospital General Regional del IMSS Bienestar “Vicente Guerrero”, la Mandataria federal destacó que los hoteles en este destino turístico “se han reforzado, toda la Costera y vamos a seguir poco a poco con más Bienestar sobre todo de los acapulqueños”.

"Aprovechando que estamos en Acapulco; estamos trabajando muy fuerte el programa Acapulco se Transforma Contigo, se está trabajando con FONATUR, la gobernadora con todo su amor, su cariño y su dedicación.

Vamos muy bien poco a poco vamos a ir explicando todo. Está trabajando la Secretaría de Marina, está trabajando el gobierno del Estado, está trabajando comunicaciones y transportes”, remarcó Sheinbaum Pardo.

Destaca Sheinbaum prioridad a la prevención en materia de salud

Ante personal médico, frente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y con la ausencia de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que en materia de salud, en su administración se priorizó lo más importante “la prevención”.

“Si no cuidamos de nuestra salud, no van a alcanzar los hospitales en el país, lo que queremos es que la gente no llegue al hospital; ese es el objetivo, por supuesto que cuando se enferma, queremos que llegue al mejor hospital del mundo, pero lo que queremos es que se cuide la salud”, enfatizó.

Y aseguró que a “muy pocos meses” de que se puso en marcha el programa en el país “ya me dicen los adultos mayores: ya me vinieron a visitar la enfermera del Bienestar, ya me cuidó ya me protegió”.

Tan solo en Guerrero expuso que se han brindado 30 mil consultas a domicilio de adultos mayores y personas con discapacidad.

“No va a quedar un adulto mayor sin ser visitado por su enfermera, por su enfermero, su médica o su médico (…) sacamos a los médicos y médicas, enfermeras, enfermeros del consultorio para ir al territorio a visitar a su casa, ¿los van a visitar una vez solamente? no, los van a visitar dependiendo de su condición de salud”, señaló.

Sheinbaum Pardo recordó que el programa se complementará con las Farmacias del Bienestar para garantizar el abasto de medicamentos y que las recetas médicas sean cubiertas para los derechohabientes en México.

“Ese es el programa preventivo, digo yo más importante del mundo, ustedes van a ser historia, no solamente en México, si no en el mundo con este programa de salud”, aseveró.