Valeria Márquez: aseguran que la influencer recibió un inquietante mensaje de la Santa Muerte previo a su asesinato | VIDEO

El nombre de Valeria Márquez nuevamente encabeza las principales listas de tendencias en plataformas digitales y esto se debe a que se hizo viral un video en el que se asegura que la influencer recibió un inquietante mensaje de la Santa Muerte en plena transmisión en vivo y tan solo unos días antes de su mediático asesinato, por lo que, como era de esperarse, dicha grabación generó todo tipo de opiniones al respecto y aumentó el misterio en torno a este caso.

El video de Valeria Márquez que se hizo viral en redes sociales fue difundido a través de una cuenta de TikTok llamada “ValeyVivian”, la cual, se ha encargado de recuperar fragmentos de los múltiples lives que la influencer realizaba de forma constante a través de su perfil de dicha plataforma, en los cuales, interactuaba con sus fans y mostraba distintos aspectos de su día a día, así como su devoción a la Santa Muerte, a quién le pedía por salud y protección, como lo señaló en distintas ocasiones.

Valeria Márquez mostraba cada aspecto de su vida a través de sus lives que hacía en TikTok. Foto: IG: v___marquez

Aseguran que Valeria Márquez recibió un inquietante mensaje de la Santa Muerte días antes de su asesinato

En la grabación difundida en TikTok Valeria Márquez aparece desde su habitación arreglándose mientras transmitía en vivo y escuchaba música, sin embargo, en algún momento se muestra asustada debido a que algo la perturbó y ante ello, se dirige a su habitación para encenderle una veladora a su Santa Muerte pues ya la “estaba asustando”, sin embargo, pese a que intentó en dos ocasiones encender la veladora no pudo hacerlo y aseguró que “La Niña Blanca” no se lo permitía pues estaba enojada con ella.

“Ya le voy a prender la veladora porque ya me anda asustando, me dijo ‘¿quiubo pues cabr*na, ya me vas a prender la veladora o todavía no?’ ¡P*ta madre, dónde están los perros cerillos? O yo me estoy ondeando o mi Santa anda env*rgada conmigo? ¡No me deja prenderla!”, fueron las palabras de la influencer, quien se mostró sumamente sorprendida por estos hechos y como era de esperarse, de inmediato comenzó a especularse que esto había sido una advertencia por lo que le pasaría días después.

Cabe señalar que, en el perfil que difundió este video de Valeria Márquez se señala que esta transmisión fue hecha por la influencer la noche del 2 de mayo, es decir tan solo 11 días antes de que fuera baleada al interior de su salón de belleza ubicado en una plaza comercial de Zapopan, Jalisco, hechos, por los cuales, no hay personas detenidas pese a las intensas investigaciones.

Como era de esperase, el referido video de Valeria Márquez se hizo viral en plataformas digitales y de inmediato se generaron todo tipo de especulaciones en torno a estos hechos, las cuales, solo aumentaron el misterio en torno a lo sucedido con la también modelo y empresaria.