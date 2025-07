Sección instructora adelanta que hay información "relevante", en la solicitud de desafuero contra Alito Moreno

El Presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Erick Flores, aseguró que la información que envió la Fiscalía Anticorrupción de Campeche para integrar a la solicitud de desafuero en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, “es relevante”.

Sin querer dar detalles al respecto, Flores Cervantes, aclaró que será hasta finales de julio cuando se reúna con los integrantes de la Sección, para comenzar con el dictamen correspondiente, y quiso dar mayores detalles para evitar que la defensa legal de Moreno Cárdenas pida nuevos amparos

"A mí me parece que la información y yo creo que hasta ahí lo voy a dejar para no poder, sí, pero solamente voy a decir que a mí me parece que la información es relevante (...) Le digo que no quiero verter mis argumentos jurídicos porque si no ahorita ya los abogados de Alito lo van a ir a amparar ¿no? ante mis declaraciones, entonces no voy a hacer todavía ninguna consideración de carácter jurídico, pidiéndoles su comprensión", expuso.

Aclaran que decisión de desafuero la tomaran basada en la normativa

Aclaró que, ante algún tipo de señalamiento o acusación por parte de la fracción parlamentaria del PRI, o de su coordinador Humberto Moreira, la decisión que se tome será basada en la normativa, y que cuenta con el respaldo del coordinador de Morena y también presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

“No (me han presionado) de ninguna manera, bueno quiero aclararlo previendo que pueda haber alguna repercusión política favorable o en contra, todo dependiendo de lo que decida la Sección Instructora, la solicitud de nuestro coordinador es apegarnos a derecho, hacerlo como lo hicimos la vez pasada”, expuso.

Aunque dijo que no recibido presiones en este caso del ex –gobernador de Campeche acusado de enriquecimiento ilícito, principalmente, el diputado federal de Morena comentó que hace poco más de dos semanas, solicitaron su comparecencia para dar un informe justificado, pero aclaró que no prosperó porque no cuenta con personalidad jurídica para hacerlo, y el adecuado para ello es el director jurídico de la Cámara de Diputados.

Finalmente, informó que, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, hasta el momento no han recibido ninguna comunicación por parte de la Fiscalía de Justicia de Morelos, por lo que no tienen conocimiento de si habrá o no, una nueva solicitud de desafuero del ex –gobernador por abuso sexual en contra de su media hermana.