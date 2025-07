Familias exigen certeza a funeraria de Ciudad Juárez donde encontraron 381 cuerpos, temen haber recibido "tierra"

Luego del hallazgo de más de 300 cuerpos dentro de una funeraria en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha despertado la duda de cientos de personas, quienes ahora se cuestionan si realmente recibieron las cenizas de sus seres queridos, velados en dicho lugar, o si fueron engañados y no recibieron los restos de sus familiares y amigos, por lo que exigen una investigación más profunda a las autoridades y justicia, en caso de no haber recibido a sus allegados.

La polémica se desató luego de un fuerte operativo, el cual terminó en un hallazgo de 381 cuerpos, todos embalsamados, sin refrigeración y apilados en condiciones que violan las normas sanitarias. El descubrimiento se dio luego de que vecinos de la colonia Granjas Polo Gamboa reportaran malos olores y movimientos inusuales en la funeraria. Al llegar al lugar, elementos de la policía municipal encontraron una carroza y decenas de cadáveres distribuidos en varias habitaciones.

La escena fue asegurada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación y peritos forenses. También se presentó personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes documentaron la falta de refrigeración y las condiciones en las que se mantenían los cuerpos. Al principio se habló de 60 cadáveres, pero con el paso de las horas se confirmó que la cifra total ascendía a 381. Todos los cuerpos mostraban signos de haber sido embalsamados y no se encontraron señales de violencia.

Familiares temen no haber recibido cenizas de sus seres queridos

Denuncian que temen no haber velado a sus familiares. Foto: freepik.

Ante el hallazgo, cientos de personas han alzado la voz ante medios locales, pues temen no haber velado a sus seres queridos y en su lugar haber recibido cenizas que no correspondían a sus familiares: "llegamos a la capilla y resulta que no era mi papá el que estaba en la caja", fue una de las declaraciones que dio uno de los inconformes, quien dijo haber contratado los servicios de la funeraria el pasado año 2022, por lo que ahora pide justicia y que el caso no quede impune.

Otras personas comentaron que, aunque les entreguen a sus familiares, ya no podrían confiar en las autoridades, a menos de que haya una prueba de ADN que respalde la situación. Por su parte, otras personas expresaron que la situación no fue "justa", pues no se trató con respeto a sus familiares; algunos más, agregan que enterarse de esta noticia les ha "abierto heridas del pasado", pues ahora temen que nunca recibieron los cuerpos de sus familiares.

Autoridades investigan

Las autoridades investigan el hallazgo de los cuerpos. Foto: freepik.

Carlos Tarín, titular de Coespris, señaló que aunque no había indicios de riesgo sanitario grave por el embalsamamiento, las condiciones eran completamente inadecuadas. El establecimiento contaba con permisos estatales para operar como crematorio, pero no tenía autorización municipal ni el uso de suelo requerido para esa actividad. Las autoridades comenzaron de inmediato un procedimiento para sancionar al responsable y determinar si se violaron otras normas.

Por su parte, el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, explicó que hasta el momento no hay evidencia de crímenes relacionados con los cuerpos encontrados. Todos fueron entregados por funerarias y contaban con papeles en orden. La acumulación se habría producido por la incapacidad del horno crematorio, que no podía procesar la cantidad de cuerpos que recibía. Aun así, la Fiscalía continúa con las investigaciones y no se descartan nuevas diligencias, ya que una persona fue detenida para rendir declaración.