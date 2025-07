Ana González y Federico Döring aseguran que la Ley de Telecomunicaciones pone en riesgo la libertad de expresión

La Diputada federal del PRI, Ana González y el Diputado del PAN, Federico Döring, coincidieron al argumentar que la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones pone en riesgo la libertad de expresión de miles de mexicanos, en una Mesa de Análisis con Mario Maldonado para "Noticias de la Mañana", de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Federico Döring se refirió a la nueva Ley de Telecomunicaciones como la "Ley Censura", señalando que no cuenta con las bases necesarias para ser establecida, pues se basa en criterios subjetivos, ya que como aún no tiene una sentencia, se estará censurando a cualquier persona que emita una opiniones sobre los políticos, tal y como sucedió con Karla Estrella, una ama de casa que fue acusada y sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras escribir un comentario en Twitter sobre una candidata.

Ana González se sumó a las declaraciones de Federico Döring al asegurar que la Ley de Telecomunicaciones debería ser nombrada como "Ley Censura", asegurando que con ella no solo se censurar a personas, si no también a medios, considerándola como una fuerte falta a la libertad de expresión, un derecho fundamental de todas y todos los mexicanos.

"Si no les gusta lo que alguien dice habrá censura no sólo contra quien lo dijo si no también contra el medio, se me hace una falta de respeto. En la constitución está el derecho a la libertad de expresión, todo mexicano y toda mexicana tiene su derecho a la libertad de expresión y ahora resulta que vienen a cortarla.", señaló Ana González.