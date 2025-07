Adolescente exige justicia tras acusar a su padrastro de abusar de ella

Una menor denunció que fue víctima de abuso a los doce años por parte de su padrastro, Jesús Pedro "N", detenido en el Cereso de San Cristóbal por el delito de pederastia y acusó a su madre de mentir y presionar para alcanzar la libertad de su concubino.

La menor expuso que, a dos años de denunciar los hechos, aún sigue esperando que su agresor sea sentenciado, pues teme que pudiera salir libre para dañar a ella y a sus familiares, sus tíos y abuela que la han apoyado en este difícil proceso.

La menor dijo que con anterioridad vivía con su abuela, pero conforme creció, su madre la obligó a irse con ella y con Jesús Pedro "N", tercer pareja de su mamá y con el cual procreó un hijo estando preso, a raíz de ahí dijo que su vida fue un infierno, pues desde los doce años su padrastro comenzó el abuso sexual en su contra.

Explicó que se acercó a su madre para contarle los hechos, sin embargo, lejos de apoyarla, le dio la espalda y la amenazó con que la correría de su casa si denunciaba, lo que fue aprovechado por su padrastro para seguir el acoso y la agresión.

“Me pegaban, me golpeaban, me insultaban y mi padrastro Jesús Pedro me empezó hacer cosas que a mí no me gustaban. Le dije a mi madre todo lo que me hacía, ella nunca me creyó y lo que me dijo fue que yo le arruinaba su relación”, dijo.