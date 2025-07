José Ramiro López rechaza que investigaciones de Hernán Bermúdez sean similares al caso de García Luna

Al ser cuestionado sobre los nexos entre el exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, y el crimen organizado, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López, aseguró que dicha situación no es igual al caso de García Luna.

En entrevista con medios de comunicación, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este caso no se asemeja a los vínculos del exsecretario de Seguridad durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón con el crimen organizado, puesto que ahora se está haciendo la investigación desde mucho tiempo antes.

José Ramiro lópez, secretario de Gobiernod e tABASCO

FOTO: Heraldo de México

"No es lo mismo"; advierte José Ramiro

Es lo mismo que Calderón y García Luna, ¿no? Ustedes acusaron, le criticaron.

“No, no es lo mismo porque se está investigando. Lo de García Luna es otra cosa. Ahí había impunidad. Ahí fue el gobierno de los Estados Unidos. Cuando lo agarraron en los Estados Unidos fue cuando se empezó a investigar. Aquí no. Aquí se está investigando desde antes ya”, aseveró Ramiro López.

En ese sentido, el secretario no quiso responder si es o no creíble que el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, no supiera de dichos vínculos y sobre ello aseveró que hay que esperar qué dicen las investigaciones.

“Hay que esperar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR)…”, agregó.

Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019, hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como Secretario de Gobernación.



Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos… pic.twitter.com/xE0hRpneFb — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 18, 2025

Finalmente, al ser cuestionado sobre si ha tenido algún acercamiento con el ahora senador, Adán Augusto López, Ramiro López Obrador negó saber dónde está. Por su lado, Augusto confirmó durante el pasado viernes que se encuentra en disposición para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de que las autoridades correspondientes se lo requieran.

