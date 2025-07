Claudia Sheinbaum inaugura ampliación de hospital en Tabasco

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este sábado 19 de julio la ciudad de Villahermosa, Tabasco, donde supervisó e inauguró la ampliación del área de hemodiálisis del Hospital de Alta Especialidad Doctor Juan Graham Casasús.

En el evento, la presidenta de México, estuvo acompañada por el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, junto con diversos funcionarios estatales y federales, no obstante, no estuvo presente el presidente del Senado de la República y ex gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández.

Es importante señalar que Adán Augusto López Hernández no estuvo presente ni en el estrado ni tampoco en los asientos de los invitados, esto a pesar de que acudieron la mayoría de los diputados federales y senadores de Tabasco.

De igual forma, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no dijo nada en su discurso sobre la situación de Adán Augusto López Hernández ni del ex secretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena quien tiene una orden de aprehensión y es buscado por la interpol en varios países del mundo ya que está siendo investigado por ser presuntamente el líder del grupo delictivo “La Barredora”.

La mandataria durante la inaguración de la ampliación del hospital en Tabasco

Foto: Presidencia

La ausencia de Adan Augusto López fue notoria en el evento

Foto: Armando de la Rosa