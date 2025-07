Roban por segunda ocasión tráiler con más de 30 toneladas de oro y plata de minera Bacis, estaba resguardada en Jalisco

Hace dos semanas se reportó el robo multimillonario de un tráiler con góndola que trasladaba más de 30 toneladas se oro y plata procedente de Durango, en camino hacia el estado de Jalisco. La minera afectada, Grupo Bacis, aseguró que el crimen ocurrió en la caseta de Chapala.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado desmintió los señalamientos al asegurar que no existe tal caseta, por lo que la minera modificó sus declaraciones y afirmó que el robo ocurrió en la caseta de Tepatitlán. Los hechos generaron mayores sospechas cuando el representante de la empresa transportista se presentó, sin las intenciones de interponer una denuncia por el crimen de robo.

Ahora, autoridades jaliscienses han revelado sobre un segundo robo de la misma góndola, que pertenecía a la empresa minera Grupo Bascis, mientras se encontraba en el depósito vehicular de Acatlán de Juárez. Por lo anterior, el fiscal de Jalisco, Salvador González, aseguró que inician las investigaciones para deslindar responsabilidades.

“Posteriormente se acudió para verificar y hacer otra diligencia, sin embargo, llegamos y nos damos cuenta de que el camión ya no estaba, entrevistamos al propietario y al encargado del lugar refiere que llegaron varios sujetos armados y se llevaron el camión, aquí porque no nos avisaste, dice que habló 911, nunca se presentó a denunciar, si nosotros no vamos, ni cuenta nos damos”, informó el fiscal de Jalisco.