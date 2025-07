Reclama Sheinbaum a Uber por aumentar costos, tras reforma laboral

La Presidenta Claudia Sheinbaum reclamó a Uber por aumentar sus tarifas a causa de la reforma laboral, que obliga a brindar seguridad social a los repartidores. En la Mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, con esta nueva normativa, ya suman 400 mil personas registradas.



“Uber tiene ganancias impresionantes, no tiene por qué pasarle al consumidor final esto, realmente no es cierto que lo deben trasladar, sino que asuma que son personas que necesitan seguridad social; ellos como empleadores tienen que contribuir.

“Hay diálogo permanente, van más de 400 mil personas inscritas en el Seguro Social (...) no tiene por qué pasar al consumidor final”, afirmó en Palacio Nacional.



La mandataria presumió que esta legislación es única en el mundo.



“Somos el primer país del mundo que en este nuevo tipo de empleo de repartidores, vinculados con plataformas digitales, tienen seguridad social”, agregó.



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) condenó el incremento unilateral e irresponsable en las tarifas anunciado por la empresa Uber, de hasta un 7%, argumentando, sin sustento alguno, costos asociados a la reforma laboral en plataformas digitales.

Como resultado del diálogo constante entre el Gobierno de México y las plataformas digitales, incluyendo a Uber, se construyó la reforma, así como los lineamientos del piloto obligatorio mismos que fueron ampliamente discutidos y considerados viables por las empresas, comprometiéndose explícitamente con esta Secretaría a no incrementar sus tarifas ni afectar los ingresos de los trabajadores y consumidores.



Este incremento en tarifas, a tan solo 15 días de iniciado el piloto, no solo incumple los compromisos asumidos, sino que resulta especialmente preocupante al no contarse todavía con una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos para las empresas ni el número exacto de trabajadores formalmente incorporados al régimen de seguridad social.



En este contexto, la Secretaría del Trabajo reitera que la reforma laboral en plataformas digitales busca fundamentalmente dignificar el trabajo y otorgar protección social a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores, garantizando condiciones laborales justas y adecuadas.



“El modelo de negocio de Uber y similares extrae riqueza directamente de los trabajadores, quienes asumen todos los costos de herramientas y equipos necesarios para desempeñar su labor. El Gobierno de México, comprometido con la justicia social y laboral, no tolerará prácticas empresariales que trasladan injustamente costos hacia trabajadores y consumidores bajo falsas premisas”, señaló la dependencia.