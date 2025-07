Niega Sheinbaum que México pague por segunda fase del muro

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no está pagando parte de la nueva fase del muro fronterizo y reiteró su rechazo por su construcción. “Nosotros no estamos de acuerdo con el muro, sin muro se ha logrado una frontera muy segura con la colaboración y la coordinación. No es necesario el muro, es una decisión del presidente Trump y nosotros lo que buscamos siempre con Estados Unidos es la cooperación para el desarme y el respeto a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos”, señaló.

Para esta segunda etapa se estima la construcción de más de 11 kilómetros de muro fronterizo, el cual estará ubicado entre Santa Teresa y Ciudad Juárez, tras una exención firmada en junio por la secretaria para “cerrar brechas críticas” entre México y Estados Unidos.

“La construcción del muro fronterizo está oficialmente en marcha, aproximadamente siete millas planificadas y más de 100 pies de acero ya instalados en el primer día”, informó la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, la zona entre Juárez y Santa Teresa es uno de los principales puntos de cruce irregular de personas entre México y Estados Unidos, por ello se incluyó en la nueva construcción.

"La finalización del muro fronterizo en estos lugares reforzará la capacidad del Departamento de Seguridad Interior (DHS) para impedir y denegar los cruces fronterizos ilegales y las actividades de tráfico de drogas y personas de los cárteles", declaró la Patrulla Fronteriza.

También existe un proyecto de la construcción de una puerta de entrada de aproximadamente 0.2 millas con una altura de aproximadamente 40 pies, en una zona de unos 321.86 metros y con una altura de 12.19 metros altura.

Cabe señalar que hasta 2020 se habían construido 209.21 kilómetros de muro en la zona, con una altura de entre 9.75 y 12.19 metros; no obstante, la edificación fue pausada al iniciar el gobierno de Joe Biden, en enero de 2021, por lo que el objetivo del presidente Donald Trump es retomar los trabajos planteados.

Debe haber dos Estados: Israel y Palestina, reitera Sheinbaum

Ante el conflicto que se vive en la Franja de Gaza, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que debe haber dos Estados: Israel y Palestina. En la Mañanera de este 18 de julio, la mandataria se pronunció por la paz entre las naciones. “Nosotros y es una posición de hace mucho, no solamente de nuestro Gobierno, es que debe haber dos Estados: Israel y Palestina, y que estamos en contra de la guerra, ésa es nuestra posición siempre”, informó en Palacio Nacional.



En días pasados, en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo una cumbre sobre la situación en la Franja de Gaza. Ante ello, el Canciller, Juan Ramón de la Fuente, reiteró que México está a favor de que haya dos Estados con fronteras seguras y que convivan de manera pacífica.

“Estuvo nuestra embajadora ahí, en calidad de observadora, nosotros vamos a seguir los planteamientos de Naciones Unidas con esa posición que históricamente ha estado definida y que estamos convencidos de que es la única que tiene viabilidad”, agregó.