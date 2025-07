Muerte de Hernán Bermúdez no ha sido confirmada, aclara Sheinbaum

Después de que trascendió la muerte del ex Secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien es señalado por sus vínculos con el grupo delictivo La Barredora, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que no hay confirmación. Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el tema no se abordó en el Gabinete de Seguridad de hoy.

“No se tocó en el gabinete (...) no hay información sobre eso, pero no está confirmado”, sostuvo.

García Harfuch informará sobre caso de Hernán Bermúdez

La titular del Ejecutivo federal planteó que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informe sobre el caso. Las instituciones del Gabinete de Seguridad informaron que con respecto a la situación de Bermúdez, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y quien está vinculado como fundador de un grupo criminal en la entidad.

Interpol emitió una notificación roja contra Bermúdez

FOTO: Especial

Se inició una carpeta de investigación y cuenta con una notificación roja emitida por Interpol, además ya se realiza su búsqueda a nivel internacional, en coordinación con agencias de seguridad. Bermúdez estuvo en el cargo cuando Adán Augusto López fue Gobernador, es por ello que Sheinbaum fue cuestionada por el costo político.

“No lo creo”, dijo, sin embargo consideró pertinente que tanto el Senado como el legislador den sus versiones. En todo caso, cómo fue que llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo”, agregó.

EDG