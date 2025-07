Estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia: Adán Augusto

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, reapareció en redes sociales, luego de que Hernán Bermúdez fue vinculado con el grupo delictivo de La Barredora. El señalado fue secretario de Seguridad durante el gobierno en Tabasco del actual senador de Morena.

A través de su cuenta de X, López escribió: "Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019, hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como Secretario de Gobernación. Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos reducir sustancialmente la actividad delictiva, como muestro en la gráfica adjunta.

"Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia", dijo.

— Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 18, 2025

¿Qué pasa con Adán Augusto y quién es Hernán Bermúdez?

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ligado a la organización criminal “La Barredora” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien actualmente se encuentra prófugo.

Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien señaló que el Gabinete de Seguridad Federal está apoyando en la investigación y la localización del ex secretario de Seguridad durante la gestión de Adan Augusto López, ex gobernador de Tabasco y actual senador de Morena. Argumentó que la orden de aprehensión contra el ex mando policiaco, no es reciente.

“Es importante que conozcan, porque fue una declaración que se hizo en el marco del Gabinete de Tabasco, en el Gabinete de Seguridad de Tabasco, pero esta orden de aprehensión ya venía desde antes, no fue en ese momento. Las razones, su involucramiento, etcétera, es importante que se dé a conocer por la fiscalía de allá y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México está ayudando a la investigación y a la localización de esta persona”, apuntó.

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que la investigación se realiza en el ámbito estatal y federal.

“Son ambas, de la Fiscalía del Estado y de la Fiscalía General. Son carpetas de investigación que ya llevan orden de aprehensión. Recuerden que para abrir una carpeta de investigación se requieren pruebas, eso lo hace la fiscalía. ¿Cómo ayudan los gabinetes de seguridad? Son coadyuvantes con la inteligencia y la investigación del Ministerio Público. Una vez que se abre la carpeta de investigación, se va un juez y el juez determina si es suficiente para una orden de cateo o una orden de aprehensión, en este caso es orden de aprehensión”, expresó.

Ayer, la titular del Ejecutivo Federal señaló que no se investiga al senador morenista y ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, luego de que se giró una orden de aprehensión contra su ex secretario de Seguridad en la entidad, Hernán Bermúdez Requena.

“De parte del gobierno no se ha pedido ninguna investigación y que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona hoy está buscado y tiene un orden de aprehensión, y cómo fue este proceso, que se explique de manera transparente, sin problema”, refirió.