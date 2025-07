Choque de Metrobús Línea 2 deja 8 lesionados, hay una mujer grave | VIDEO

Un choque entre una unidad del Metrobús deja la Línea 2 y un vehículo particular dejó al menos 8 personas lesionadas. Entre ellas una mujer quien se presenta heridas graves.

El percance ocurrió en la esquina de Benjamín Franklin y la Avenida Revolución, alcaldía Miguel Hidalgo, hasta donde han acudido elementos de Protección Civil, y del ERUM para atender a los heridos. Entre las personas que presentaron lesiones hay menores de edad.

Servicios de emergencia trabajan para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos, pues la unidad del Metrobús venía llega cuando tuvo que frenar de manera intempestiva para evitar chocar contra el auto particular que no vio que venía este transporte público. La conductora del auto particular, de 37 años de edad tendrá que rendir su declaración sobre los hechos.

Una mujer de 60 años de edad presenta una fractura de cadera, por lo que ha sido trasladada a un hospital para su valoración. Los heridos presentan golpes en la cabeza, fracturas de brazos y lesiones varias a consecuencia del frenado del Metrobús. El número de heridos podría incrementar, pues aún se valora la salud de los pasajeros.

Servicios de emergencia brinda atención a los pasajeros. Foto: Javier Ruiz

Los heridos están siendo trasladados a hospitales. Foto: Javier Ruiz

Imágenes de Javier Ruiz