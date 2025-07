Buscan a hombre que tocó a mujer sin su consentimiento y huyó en Neza | VIDEO

Un hombre que tocó a una mujer sin su consentimiento y huyó fue captado por cámaras de seguridad en el momento de la agresión sexual. El hecho ocurrió el pasado 16 de julio a las 07:27 horas, en la Calle 14, entre Avenida 2 y 3, en la colonia Campestre Guadalupana, en Nezahualcóyotl.

En las imágenes se observa a la mujer, vestida de pantalón de mezclilla, sudadera negra, mochila y audífonos, mientras caminaba, cuando de pronto un hombre joven vestido de playera blanca, pantalón de mezclilla y mochila azul la alcanza y la toca en el trasero para luego huir.

Ante el acoso sexual que sufrió la joven, los vecinos decidieron publicar el video, en acuerdo con la mujer agredida, para dar con el paradero del responsable. Las imágenes causaron indignación en redes sociales, en donde los comentarios no se hicieron esperar. "Este acto no es “mínimo”, no es “un susto”. Es violencia. Y sucede todos los días", "caminar sin miedo no debería ser un privilegio. ¡Es un derecho!", "a compartir para dar con el tipo ", fueron algunos de ellos.

¿Cómo se castiga el acoso y abuso sexual?

Cabe recordar que los tocamientos sin consentimiento de una persona están catalogados como abuso sexual y acoso po rel Código Penal Federal, en su artículo 260, cuya última adición se realizó el 14 de junio de 2012.

"Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa", dice el artículo.

El Código Penal Federal es muy claro al hablar sobre los tocamiento o manoseos callejeros, pues agrega que: "Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos".

El abuso sexual se penará en una mitad más en su máximo en caso de que se haya hecho uso de la violencia, tanto física como psicológica.