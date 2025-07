Alumnas que obtuvieron puntaje perfecto en examen de la UNAM cuentan cómo se prepararon para conseguir este resultado

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) felicitó a las únicas dos aspirantes que obtuvieron un puntaje perfecto de 120 aciertos en el examen de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2025-2026. Destacaron de entre más de 19 mil 500 jóvenes que lograron un espacio en la Máxima Casa de Estudios mediante esta modalidad.

Una de ellas es Ana Sofía Pérez, de 20 años, originaria de Ecatepec, Estado de México y próxima a ingresar a la carrera de médico cirujano. En su paso por la preparatoria eligió materias orientadas a medicina mismas que disfrutaba mucho como morfología. Ahí se dio cuenta del rumbo que tomaría profesionalmente. Pero su salto a la universidad no fue del todo perfecto. En dos ocasiones anteriores ya había presentado el examen de ingreso sin quedar seleccionada.

Ya me ha tocado vivir también un aspirante no seleccionado y es algo muy doloroso, muy pesado y resistir, resistir mucho. A veces hasta perdonarse a uno mismo y aferrarse a lo que a uno le mueve por lo que lo hace", declaró Ana Sofía Pérez mediante un video.

Originaria de Ocosingo, Chiapas y con 18 años, Lizette Cruz es la otra alumna que obtuvo un puntaje perfecto. Estudiará la carrera de ingeniería aeroespacial. Desde hace dos años supo que esta carrera sería para ella. Se le facilitan los números y ecuaciones además porque combina materias como matemáticas, informática, física y eléctrica que también le gustan.

No me lo esperaba y de hecho sigo en la etapa de negación. Me preparé por ocho meses, entré desde septiembre. Traté de estudiar todos los días desde las ocho de la mañana que empezaban las clases hasta las tres o cuatro de la madrugada. Si hay materias que se te dificultan, no lo voy a negar, pero lo más difícil es mantenerte motivado. Decir sí puedo hacerlo, sí puedo lograrlo, tengo que seguir adelante estudiando. Eso para mí fue más difícil que cualquier materia", expresó Lizette Cuz.