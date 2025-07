Vecinos de Lady Peruana la denuncian por amenazas y agresiones

Elizabeth Patricia, la mujer que ha sido identificada en redes sociales como Lady Peruana, tiene dos denuncias en su contra por parte de sus vecinos, quienes junto a los vigilantes del edificio en donde viven, han mostrado más videos en los que se muestra el comportamiento de la extranjera, quien ha golpeado, escupido e insultado a la gente, además de romper teléfonos.

De acuerdo con los testimonios de uno de los vecinos y de una guardia de seguridad, Lady Peruana vive en un inmueble ubicado en la colonia Narvarte, en donde desde el 2014 ha causado problemas, como lo demuestra un video captado por cámaras de seguridad que grabaron el momento en que la mujer destruyó un teléfono fijo de la caseta de vigilancia.

Lady Peruana

En las imágenes se observa que la mujer grita y golpea una mesa, en donde se encontraba un vigilante, a quien le reclamó enmedio de gritos y golpes. En esa ocasión fue cuando Lady Peruana destruyó un teléfono al que azotó, piso y dejó en pedazos.

Sin embargo, su último episodio de confrontación con los elementos de seguridad dejó a Abigail Pérez, vigilante del edificio ubicado en la colonia Narvarte, con golpes y ligeras lesiones en la cabeza y cara. "Toda la parte de acá detrás de la oreja se me inflamó, hasta la fecha tengo el dolor de cabeza de este lado y aquí en la ceja me quedó sensible", dijo la trabajadora a reporteros del periodista Nacho Lozano.

La extranjera terminó detenida por parte de policías capitalinos, quienes tuvieron que pedirle a los vecinos que los ayudaran a agarrarla, debido a que la mujer se puso agresiva con los oficiales. Luego del último episodio de agredir a sus vecinos y vigilantes, Elizabeth Patricia subió al departamento de otro vecino para insultarlo y golpear la pared.

Dicha persona, identificada como Héctor Herrero, señaló que Lady Peruana lo insultó al decirle "viejo decrepito" y pegar en su puerta, en donde se aprecian grietas. Elizabeth Patricia asegura ser dj y creadora de contenido en redes sociales. Las dos denuncias que la extranjera suma en México son: