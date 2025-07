Recuperan a niña de 2 años deambulando sola, abuela de 39 años no se percató

Una niña de dos años deambulaba por calles de la colonia Puebla, de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, cuando una persona notó a la menor y dio aviso a policías preventivos del sector, quienes canalizaron a la pequeña hasta dar con sus familiares.

La bebé se encontraba al cuidado de su abuela, una mujer de 39 años, quien no se percató de que la niña se salió del domicilio en donde viven. Sin embargo, la pequeña deambuló desde su vivienda hasta la avenida Francisco Morazán, una arteria de gran afluencia, tanto peatonal como de automóviles.

La #SSC cuenta con línea directa para brindar atención a la ciudadanía, ¿la conoces?



uD83DuDC6EuD83CuDFFB???uD83DuDC6EuD83CuDFFB A través de la @UCS_GCDMX puedes solicitar apoyo y orientación, o bien, realizar un reporte o queja.



También tiene otros medios de contacto uD83DuDCF1uD83DuDCBB?? uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/CTgBAJARUP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 16, 2025

Al acudir, los policías se entrevistaron con una mujer de 30 años de edad quien les refirió que, momentos antes, observó a una pequeña que caminaba sola, descalza y solo con ropa interior, sobre dicha vialidad, por lo que solicitó el apoyo al número de emergencia 911.

Noticias Relacionadas Captan momento en que se llevaron a niña Génesis en ceremonia de la escuela en SLP | VIDEO

Una vez que los uniformados avalaron que la niña se encontraba en buen estado físico y emocional, le pidieron a la pequeña, a la mujer que los llamó y a personas de alrededor que les proporcionaran información, a fin de regresar a la chiquita al su núcleo familiar. La abuela, una mujer de 39 años, se identificó como la persona cargo del cuidado de la menor.

"Paramédicos que acudieron al sitio y la valoraron, mencionaron que se encontraba física y clínicamente estable; por ello, los policías tocaron a la puerta y se entrevistaron con una mujer de 39 años de edad, quien se identificó como abuela y tutora de la menor mediante de un documento emitido por las autoridades, quien señaló que no se percató en qué momento la niña salió de la vivienda", dice el comunicado de la SSC.

Indigna noticia de abuela de 39 años que no se percató de que su nieta se salió de la casa

La noticia generó cierta indignación y todo tipo de comentarios de comentarios, debido a las posibles repercusiones, que afortunadamente no ocurrieron. "¿Abuela a los 39 años? La edad todo lo dice", "no se dio cuenta de que se salió la hija y ahora la nieta", "pues yo estoy de la edad de la abuela jajajaja", fueron algunos de ellos.

La niña vestía una sudadera amarilla y unos leggins morados con rosa, cuando fue encontrada por los policías capitalinos, le proporcionaron leche y galletas.

Luego de hacerle algunas recomendaciones a la mujer y de comprometerse a mantener el cuidado correcto de la pequeña, le fue entregada; la ciudadana agradeció el apoyo del personal de la SSC, que se retiraron del lugar para seguir con sus acciones en materia de seguridad.