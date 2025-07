¿Qué pasó en la Línea 1 del Metro hoy, jueves 17 de julio? Presencia de un perro en las vías causa retrasos

La tarde de este jueves 17 de julio de 2025, usuarios de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron retrasos significativos en el servicio a través de redes sociales, los cuales paralizaron esa importante línea, que conecta oriente y poniente de la ciudad, hasta por 20 minutos.

Las quejas comenzaron alrededor de las 19:00 horas, con mensajes que describían esperas de hasta 20 minutos en estaciones como Balderas, San Lázaro e Isabel la Católica, donde los trenes permanecían detenidos en ambas direcciones.

Un perrito en las vías, estación Calendaria, dirección Observatorio. No logran agarrarlo, por eso el servicio está detenido en la Línea 1. — Carmen Sotelo H (@cammyiya21) July 18, 2025

El motivo del retraso fue revelado por una usuaria en redes sociales, quien informó que un perrito se encontraba en las vías en la estación Candelaria, dirección Observatorio, lo que impedía el avance de los trenes mientras el personal intentaba capturarlo.

Minutos después, a las 19:56, la cuenta oficial del Metro de la CDMX (@MetroCDMX) confirmó la situación:

“Se realiza un corte de energía y maniobras para rescatar a un perrito en la zona de vías de la Línea 1, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Toma previsiones”, escribió el sistema.

La noticia generó reacciones mayoritariamente empáticas. Algunos expresaron comprensión y apoyo al rescate del animal con comentarios como “Solo porque es un perrito, no me voy a enojar” y “Si es por eso no hay problema”, así como preguntas sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.

#AvisoMetro: Se agiliza el avance de los trenes en la Línea 1, luego de realizar un corte de corriente y maniobras para rescatar a un perrito en vías. La circulación de los trenes es continua. pic.twitter.com/ss3r5l60cC — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 18, 2025

A las 20:14, el Metro informó que el rescate había concluido exitosamente y compartió un video del personal de Protección Civil resguardando al canino. En el mensaje, se indicó:

“Se agiliza el avance de los trenes en la Línea 1, luego de realizar un corte de corriente y maniobras para rescatar a un perrito en vías. La circulación de los trenes es continua”, detalló el STC.

¿Qué ocurrirá con el perrito rescatado?

El animal se encontraba caminando a un costado de las vías. Foto: @MetroCDMX

En caso de tratarse de un perro sin hogar, que no pueda ser entregado a un dueño, el animal rescatado de las vías de la Línea 1 del Metro será trasladado al Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro, ubicado en la colonia El Rosario, Azcapotzalco.

En el CTC, el can recibirá atención veterinaria inmediata para evaluar su estado de salud, tratar posibles lesiones y proporcionarle cuidados como alimentación, baño, desparasitación y esterilización.

El centro, operativo desde 2017, alberga a decenas de perros rescatados de las vías del Metro, ofreciéndoles refugio temporal mientras se busca a sus dueños o se les encuentra un nuevo hogar.

Por el contrario, si el perrito lleva identificación, se intentará contactar a su familia; de lo contrario, será puesto en adopción tras un proceso de socialización. Los interesados en adoptarlo deben cumplir requisitos como llenar un formato, presentar documentación y pasar una visita domiciliaria.