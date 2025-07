Presunto feminicida de Carla “N” ya estaba bajo investigación por otros delitos: Fiscalía

Kevin “N”, presunto feminicida de Carla sí tenía un proceso abierto por diversos delitos, como corrupción de menores, y actualmente se encontraba en suspensión del proceso judicial. El hombre había sido detenido en 2019, confirmó el fiscal Salvador González.

"El día de ayer se realizaron cuatro cateos con el ánimo de tratar de localizarlo, desde luego a raíz de la información que se ha manejado, de manera oportuna tanto por ustedes como por las redes sociales, se ha nos complicado un poquito, sin embargo, esperemos que pronto lo podamos detener.

"(Su vehículo) fue localizado precisamente en la casa de su pareja o ex pareja. Tenía poco de haberse separado según la información que tenemos. No le podría confirmar ahorita si el vehículo estaba a su nombre o no, pero definitivamente el vehículo lo conducía, lo manejaba y lo tenía esta persona", indicó.