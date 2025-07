Nuevo Hoy No Circula: Esta es la FECHA en la que comenzarán a aplicar multas en el Estado de México

Todo cambió para los automovilistas que circulan en el Estado de México desde el pasado 1 de julio cuando entró en vigor el Nuevo Hoy No Circula, todo con el objetivo de reducir la contaminación del aire, al limitar los días que ciertos automóviles pueden circular en la entidad gobernada por Delfina Gómez.

Recordemos que en el Estado de México, al menos en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, que incluye a 18 municipios, ya se aplica el Hoy no Circula, el mismo que opera para la Ciudad de México; sin embargo, este Nuevo Hoy No Circula aplicará no sólo en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, sino también en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

A continuación te compartimos no sólo cuáles son las multas que se aplicarán en caso de que no respetes el Nuevo Hoy No Circula en el Estado de México, sino también a partir de cuándo se harán válidas, para que no te veas sorprendido.

¿A partir de cuándo se aplicarán multas en el Estado de México por el Nuevo Hoy No Circula?

Si bien sabemos que el Nuevo Hoy No Circula comenzó a aplicarse en 23 municipios más del Estado de México a partir del pasado 1 de julio, la realidad es que las multas no comenzaron a hacerse válidas desde ese día. Será hasta el 1 de enero de 2026 cuando ya se apliquen a los automovilistas que no respeten los días que no les toca circular en calles de la entidad mexiquense, con el objetivo de que se acostumbren a la aplicación del programa.

Se informó desde antes de su entrada en vigor, que el Nuevo Hoy No Circula tendría un periodo de prueba para los automovilistas de seis meses, es decir, desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025, para que a partir del 1 de enero del 2026, aquellos que no respeten su día de no circular, paguen la respectiva multa.

Recordemos que los municipios en los que se aplicará el Nuevo Hoy No Circula son los siguientes:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio La Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

¿Cuáles serán las multas que se aplicarán si no respetas el Nuevo Hoy No Circula?

A partir del 1 de enero del 2026, quienes no respeten las reglas del Nuevo Hoy No Circula, deberán pagar una multa de poco más de 2,000 pesos, esto conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Aquellos que no respeten estas disposiciones, entonces pagarán una multa de 20 UMAs, que equivale a 2,262.8 pesos.

Para que consultes si te toca —o no— circular, entonces deberás consultar el color del engomado y la terminación numérica de tu placa en el sitio web sma.edomex.gob.mx. Recuerda que el Nuevo Hoy No Circula aplica de lunes a sábado, de 05:00 a 22:00 horas, para autos con holograma 1 y 2. Aquellos que tengan holograma Exento, 00, 0, Discapacidad, así como unidades médicas, de emergencia, de servicios públicos y transporte escolar, entre otros más, no están obligados a seguir este Nuevo Hoy No Circula, pues están libres de esta restricción.