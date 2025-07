Kenmer Kenia desmiente rumores sobre su muerte tras cirugía bariátrica: "estoy muy enojada"

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido Kenmer Kenia publicó un video desmintiendo la noticia sobre su supuesta muerte, la cual había sido anunciada el pasado miércoles 16 de julio. De acuerdo con la explicación de la influencer ella no ha tenido acceso a sus redes sociales y teme que su cuenta de TikTok pudiera haber sido hackeada, por lo que pidió disculpas a sus seguidores y lamentó el mal entendido.

La joven agregó que hace unos días se sometió a una cirugía bariátrica y actualmente se encuentra en recuperación. Admitió que el pasado miércoles no se sentía bien de salud, por lo que decidió dormir temprano, pero descartó que ella, o su familia, hubieran publicado la noticia sobre su presunto fallecimiento. Según la influencer, su cuenta principal de TikTok pudo haber sido hackeada, lo que explicaría la confusión.

Kenmer agregó que incluso a estado recibiendo mensajes y llamadas de sus familiares, quienes también fueron sorprendidos por la noticia. Alegó que varios amigos y conocidos se han estado poniendo en contacto con ella y agradeció las muestras de apoyo a todos aquellos que intentaron localizarla. Hasta ahora, la joven no ha identificado a la persona que podría estar detrás del hackeo y usurpación de su cuenta principal.

Kenmer Kenia desmiente rumores sobre su muerte

Cabe recordar que fue la noche del pasado martes 15 de julio que se dio a conocer el supuesto fallecimiento de Kenmer Kenia. La noticia fue compartida en la cuenta de TikTok de la influencer. La noticia se difundió acompañada con una fotografía en blanco y negro, un moño negro y un mensaje donde se leía lo siguiente: "con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a sus seguidores, familia y amigos".

Tras la noticia, decenas de seguidores de la influencer se pronunciaron, algunos lamentaron la presunta muerte de la creadora de contenido, mientras que otros señalaron que se trataría de una posible broma. A la par, la hermana de la creadora de contenido compartió una serie de fotografías con Kenmer Kenia, lo cual avivó los rumores sobre su supuesto fallecimiento.

Tunden a Kenmer Kenia, la acusan de fingir su muerte

Acusan a la influencer de fingir su muerte. Foto: IG Kenmer Kenia.

Pese a las explicaciones de la influencer, algunos de sus seguidores la han atacado, acusando que ella fue quien orquestó los rumores, esto debido a que la hermana de la creadora de contenido no desmintió el presunto fallecimiento. Hasta ahora, Kenmer Kenia no ha dado a conocer más detalles sobre el caso.

"Me da igual si fue una broma o no, que bueno que estás viva"; "Tu hermana pudo desmentir y solo se dedicó a subir fotos contigo, es obvio que fue armado por ustedes"; "No es juego. Si realmente te hubieran hackeado tu hermana no hubiera publicado esas fotos contigo. Te la volaste tantito"; "Ve al psicológico, con tu propia muerte no se juega"; "No te hagas, se te salió de las manos la broma, pero que bueno que estés bien"; "Siento que quiso hacer broma y se salió de control", son algunos de los comentarios en video.