Gina murió en la puerta de un hospital en Tlalpan, le negaron la atención por no reunir 30 mil pesos

En redes sociales se volvió viral el caso de una mujer identificada como Gina, de 62 años de edad y quien aparentemente perdió la vida tras no recibir atención médica en un hospital particular en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, la mujer acudió con sus familiares al nosocomio el pasado miércoles 16 de julio. Sin embargo, las autoridades le habrían negado la entrada por no completar el pago.

La denuncia en redes sugiere que la mujer presentó problemas para respirar durante la madrugada, por lo que sus seres queridos decidieron trasladarla al Hospital Tlalpan. No obstante, acusan que el personal del centro médico se negó a prestarle atención a la mujer y no la dejaron ingresar debido a que su familia no pudo reunir 30 mil pesos a tiempo, costo que el nosocomio solicitaba como pago.

Como consecuencia, la familia de la mujer denunció que Gina perdió la vida en la puerta del hospital, esto debido a que las autoridades administrativas no le permitieron ingresar por la falta de pago. El caso ha generado un fuerte debate en redes sociales y, hasta ahora, el hospital señalado no se ha pronunciado de forma oficial, por lo que la única versión que circula en plataformas digitales es la que compartieron los seres queridos de la mujer.

¿Pueden los hospitales privados negar la atención por falta de pago?

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica: "todos los establecimientos públicos, sociales y privados que brinden servicios de atención médica para el internamiento de enfermos, están obligados a prestar atención inmediata a todo usuario, en caso de urgencia que ocurra en la cercanía de los mismos". Esto quiere decir que los nosocomios, sean públicos, o privados, están obligados a brindar servicios en caso de urgencia.

Sin embargo, la ley aclara que solo se entiende como "urgencia", aquellos problemas médicos-quirúrgicos agudos, que pongan en peligro la vida, un órgano, o una función y que requiera atención inmediata. En este sentido la ley es clara en mencionar que la atención de urgencia debe ser prioridad y no debe ser condicionada; aunque, en México es usual que los hospitales privados soliciten un anticipo para la atención de los pacientes.

Usuarios acusan al hospital por la muerte de Gina

A través de comentarios en las redes sociales, decenas de internautas han expresado su indignación ante lo sucedido con Gina y han exhortado a las autoridades a investigar el caso, pues acusan que el hospital "dejó morir" a la mujer. Cabe mencionar que, por ahora, las autoridades capitalinas tampoco se han pronunciado, por lo que se desconoce si se iniciará una carpeta de investigación por este fallecimiento.

"Deberían cerrar esos hospitales, no tienen ética ni moral, ya lo viví y es de las peores experiencias de mi vida"; "Por ley debieron resolver la urgencia y después cobrar, esos hospitales no deberían ni operar"; "Se hubieran ido al IMSS, ahí atienden a todos con servicio de primer mundo y totalmente gratuito"; "En un hospital privado pedirán depósito en garantía aún cuentes con SGMM, si llegas sin papeles, en una urgencia, no correrán riesgo a que abandonen al paciente", son algunos de los comentarios en redes.