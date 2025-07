Estados Unidos instalará planta de mosca estéril en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que con Estados Unidos se están definiendo indicadores técnicos para el cierre de la frontera por la plaga del gusano barrenador, si no hubiera un problema político, además de que se invertirá 30 millones de dólares para una planta productora de mosca estéril.

En la conferencia de prensa matutina, indicó que este jueves dialogaron Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con Brooke Rollins, secretaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sobre el tema.

“Se han hecho muchísimas acciones para controlar el gusano barrenado, muchísimas. Se tienen filtros, hay veterinarios revisando, hay muchísimas acciones, el lavado de los animales, en fin, varias acciones que se tienen. ¿Qué es lo que pedimos nosotros en términos técnicos? Digamos, si no hubiera un problema político, en términos técnicos que quede perfectamente claro cuáles son los indicadores para que ellos cierren la frontera y cuáles son los indicadores de sanidad animal.

“Entonces, no puede seguir así de que porque se encontró uno en tal lugar, pues entonces ya se cierra la frontera. Lo que nosotros estamos pidiendo es indicadores claros, técnicos, para que sea el argumento del Departamento de Agricultura y de la Sader en México. Lo que me comentó ayer Julio Berdegué es que ya hay más o menos un acuerdo de esos indicadores técnicos, todavía se tienen que revisar en una semana, para que sea un tema de largo plazo, no nada más de cualquier tema con el pretexto de cerrar la frontera”, enfatizó.