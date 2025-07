Entregará Infonavit primeras Casas del Bienestar en Cancún antes del fin de año

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que, a más tardar en diciembre de 2025, estarán entregando las primeras casas del Bienestar en Cancún, donde se tiene una meta de construcción de más de cinco mil unidades.

Octavio Romero, director general del Instituto, indicó que, debido a ello, estarán enviando las cartas invitación a los derechohabientes que cumplan con el perfil del programa (que ganen de 1 a 2 salarios mínimos), para que puedan iniciar con el proceso de adquisición del inmueble.

“Si de los que invitamos hay más que casas, vamos a poner seis mil casos y me dicen siete mil personas, tranquilos, no se me desesperen, porque vamos a seguir construyendo”, dijo.