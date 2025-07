Detienen a profesor acusado de abuso en Pijijiapan

Jorge Llaven, fiscal general de Chiapas informó que, en seguimiento a la denuncia de una alumna y derivado de investigaciones, fue aprehendido José “N” en el municipio de Tapachula.

El docente está siendo procesado por el delito de hostigamiento sexual y acoso sexual cometido en agravio de una joven de identidad reservada.

Llaven señaló que continuarán las investigaciones para determinar si hay más víctimas y poder deslindar responsabilidades

Durante un acto de ceremonia de graduación, una estudiante de la escuela preparatoria Felipe Carrillo Puerto en Pijijiapan, Chiapas, tomó el micrófono para denunciar acoso.

La estudiante comenzó cuestionando el miedo a la verdad y el rechazo a las palabras que evidencian realidades incómodas. Sin embargo, la denuncia más grave llegó al señalar que una gran parte de los maestros son acosadores.

"En esta escuela, desde hace muchos años ha habido maestros prepotentes, maestros groseros, que se quejan de los alumnos diciendo que son mediocres, que los discriminan por los lugares de los que vienen, que no nos interesa estudiar.

“Dicen que no ponemos empeño ni entusiasmo, las cosas que no somos para nada, el tipo de jóvenes que éramos antes, pero como maestros ellos tampoco son los mismos, no tienen vocación”, dijo.