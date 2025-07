Claudia Sheinbaum llama "excesiva" la medida contra Karla Estrella, usuaria que tuiteó sobre diputada Diana Karina

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un exceso la sanción a Karla Estrella, quien tiene que disculparse por 30 días con la Diputada Diana Karina Barreras. En la Mañanera, la mandataria recordó que el poder es humildad, no soberbia.

“Es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia, no está bien esta exigencia de que por 30 días se disculpe, sí puede haber una sanción (...) ha habido otros casos, tiene que haber sanciones cuando hay, cuando están en medio de un proceso electoral, pero para todas y todos el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso.

“Yo creo que vale la pena que los tribunales, los jueces, pongan todo en su justo término. Muy distinto cuando hay una ofensa personal a cualquier persona con que tenga que ver con ser mujer”, afirmó.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló violencia política de género en contra de Barreras, a manos de Estrella, quien señaló en X, antes Twitter, que la legisladora obtuvo su candidatura gracias a su esposo Sergio Gutiérrez Luna, hoy diputado.

En cumplimiento a la sentencia SRE-PSC-94/2024 publico el extracto de la misma: pic.twitter.com/8MofCA39I7 — Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) July 12, 2025

México no se usa como piñata, afirma Sheinbaum

Ante los constantes señalamientos, en diversos rubros, desde Estados Unidos a México, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se use al país como piñata. En la Mañanera de este 17 de julio, la mandataria señaló que el próximo año hay elecciones en la nación vecina del norte, por lo que la exposición mediática es mayor.

“Hay un tema más político, pero también recuerden que vienen elecciones en Estados Unidos en un año. Distintos protagonistas que quieren ser gobernador, senador, diputado, utilizan estas acciones de manera muy mediática.

“No nos tomen a México como piñata, Si quieren resolver temas allá, que los atiendan”, reclamó la titular del Ejecutivo federal.

Uno de los casos mediáticos ha sido el gusano barrenador, pues se cerró la frontera al ganado mexicano en estados como Texas, donde gobierna un republicano.

